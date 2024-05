Mãe de Michelle Obama, Marian Robinson, morre aos 86 anos

As circunstâncias exatas de sua morte não foram reveladas, mas a família Obama certamente teve muitas palavras gentis a dizer sobre ela e seu legado – incluindo uma biografia completa sobre as conquistas de sua vida.

Veja como eles descreveram Marian, em parte… “Marian Lois Shields Robinson – nossa sogra e avó – tinha um jeito de resumir as verdades sobre a vida em uma palavra ou duas, talvez uma frase rápida que fez com que todos ao seu redor parassem e pensassem.”

Eles continuaram… “Sua sabedoria parecia quase inata, como algo com que ela nasceu, mas na realidade foi conquistada com muito esforço, moldada por sua profunda compreensão de que as arestas mais ásperas do mundo sempre poderiam ser lixadas com um pouco de graça .”