Mãe processando LaMelo Ball por supostamente agredir filho com carro

Uma mãe da Carolina do Norte está processando o Charlotte Hornets e o LaMelo Ball depois que o guarda estrela do time supostamente bateu em seu filho com seu veículo durante uma tentativa de obter o autógrafo de Ball.

De acordo com a ação, que foi movida na terça-feira e obtida pela ESPN, o suposto incidente ocorreu no início de outubro, quando os Hornets organizaram um evento voltado para os fãs no Spectrum Center, no centro de Charlotte, chamado “Purple and Teal Day at the Hive”.

Depois de participar do evento, Tamaria McRae afirmou que seu filho Angell Joseph, então com 11 anos, que agora tem 12, estava do lado de fora da entrada dos funcionários da arena quando o SUV de Ball saiu da arena.

Ball parou em um semáforo próximo e fãs, incluindo Joseph, se aproximaram do veículo de Ball. McRae disse que Ball olhou para seu filho de seu veículo enquanto Joseph estava ao lado dele e, quando o semáforo ficou verde, alegou que Ball dirigiu “de maneira extremamente negligente e imprudente, pois acelerou seu veículo para frente repentinamente e sem aviso e bateu” seu filho, “ferindo-o gravemente”. Ela afirmou que Ball então saiu de cena.

De acordo com o advogado de McRae, Cameron deBrun, Joseph sofreu ferimentos nos pés e nas costas no incidente. McRae alegou que a lesão causou fortes dores físicas e sofrimento emocional a um jogador que seu filho considerava seu herói.

Um relatório de incidente do Departamento de Polícia de Charlotte-Mecklenburg obtido pela ESPN disse que Joseph sofreu hematomas e arranhões que foram descritos como leves.

Os Hornets não quiseram comentar. O agente de Ball não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

McRae está pedindo indenização superior a US$ 25.000.