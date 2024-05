Magic Johnson não está interessado em retornar ao treinamento, espera que o Lakers consiga um ‘bom’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Magia Johnson afirma que não tem ideia de quem será o próximo treinador do Lakers… mas ele definitivamente sabe quem NÃO SERÁ – Magic Johnson – porque o membro do Hall da Fama diz TMZ Esportes esses dias já se foram.

O Roxo e o Ouro estão atualmente sem treinador depois de se separar com Presunto Darwin após sua segunda temporada no comando… e quando conversamos com a lenda na semana passada, ele não quis especular sobre quem poderia ocupar o lugar que ele ocupou brevemente há três décadas.

“Eu não poderia te contar”, disse Magic quando questionado sobre a vaga em Beverly Hills. “Cabe ao Lakers e Jeanie [Buss] dar Rob Pelinka. Espero que eles consigam um bom, no entanto.”

Lembre-se, Magic tomou uma xícara de café como treinador principal do Lakers… assumindo o cargo Randy Pfunddar Bill Bertka no final da temporada de 1994.

Embora as coisas tenham começado de forma sólida, as coisas desmoronaram e Magic anunciou que renunciaria ao cargo no final da temporada… indo de 5 a 11 no geral.

O Magic então voltaria a jogar pelo Lakers… e nunca mais treinou.

Então, o homem de 64 anos consideraria outra chance? Sim, rápido.

Ou como Magic disse – “Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Mas obrigado.”

Faz sentido – afinal, Magic tem sido um grande sucesso fora das quadras… e seus empreendimentos comerciais agora o transformaram em um bilionário.



Acho que podemos tirar Magic da lista… mas de acordo com relatos, existem outros nomes por aí – incluindo ESPN’s JJ Redick.