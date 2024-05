Man City e Arsenal correm pelo título da Premier League no último dia

A corrida pelo título da Premier League terminará neste fim de semana, com o Manchester City na pole position para conquistar o quarto título consecutivo da liga, um recorde, e o Arsenal pronto para atacar caso escorregue.

O City chega à última jornada de domingo com uma vantagem de dois pontos sobre o Arsenal, o que significa que uma vitória em casa sobre o West Ham lhes garantirá o título.

No entanto, a superior diferença de gols do Arsenal significa que eles estarão em posição de conquistar o título caso o City empate ou perca. Em ambos os casos, o Arsenal deve vencer o Everton no Emirates Stadium.

O Arsenal não vence a Premier League desde que conquistou o título em 2003-04 como “Invencíveis” por não perder uma única partida.

Enquanto isso, o City busca aumentar seu domínio no futebol inglês na última década. Uma vitória no domingo marcaria o décimo título da primeira divisão inglesa e o sexto desde que Pep Guardiola assumiu o comando em 2016.

Pep Guardiola busca seu sexto título da Premier League, enquanto Mikel Arteta almeja conquistar o primeiro. (Foto de Martin Rickett/PA Images via Getty Images)

Ainda no domingo, Jürgen Klopp se despedirá do Liverpool em seu último jogo no comando, contra o Wolves, em Anfield.

Na parte inferior da tabela, dois clubes já foram rebaixados e o Luton Town quase certamente se juntará a eles no campeonato na próxima temporada.

A equipe de Rob Edwards está em 18º lugar, três pontos atrás do 17º colocado Nottingham Forest, mas com um saldo de gols muito inferior – Luton precisaria de uma tacada de 12 gols em sua direção. Luton enfrentará o Fulham em casa, enquanto Forest viajará para Burnley.