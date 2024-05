Man City faz história com o quarto título consecutivo da Premier League

O Manchester City se tornou o primeiro clube a vencer quatro campeonatos consecutivos da liga inglesa ao conquistar o título da Premier League de 2023-24. Imagens de Michael Regan/Getty

MANCHESTER, Inglaterra – Não houve drama no Etihad Stadium. Não houve repetição do Queens Park Rangers em 2012 ou do Aston Villa em 2022. Em vez disso, mantendo um desentendimento que viu o Manchester City mostrar por que a consistência implacável continua sendo sua característica mais impressionante, o West Ham United foi derrotado por 3-1 com mínimo barulho no último dia, quando a equipe de Pep Guardiola conquistou o quarto título consecutivo da Premier League.

Não importava que, a 320 quilómetros de distância, no norte de Londres, o Arsenal vencesse o Everton por 2-1. Na verdade, não importa muito o que o Arsenal tem feito desde a virada do ano. A equipe de Mikel Arteta perdeu apenas cinco pontos em 2024 e ainda não foi bom o suficiente. O City perdeu um jogo do campeonato pela última vez em dezembro e seu recorde na reta final é: jogou seis, venceu seis, 20 gols marcados e dois sofridos. Não admira que o Arsenal tenha tido tanta dificuldade em acompanhar.

Embora 115 acusações da Premier League por supostas violações das regras financeiras pairem sobre o City, sempre haverá dúvidas sobre como tudo isso aconteceu. Mas o que não está em dúvida é a genialidade de Guardiola e a eficiência implacável dos seus jogadores.

Tabela da Premier League GP GD PT 1 – Cidade do Homem 38 +62 91 2 – Arsenal 38 +62 89 3 -Liverpool 38 +45 82 4 – Vila Aston 38 +15 68 5 – Tottenham 38 +13 66 6 – Chelsea 38 +14 63 7 – Newcastle 38 +23 60 8 – Homem Unido 38 -1 60 1-4: LCU; 5: UEL; 6: UECL

Outros clubes gastaram quantias semelhantes em transferências e salários, mas ninguém chegou perto de ganhar seis títulos em sete anos. É um domínio que nem mesmo o Liverpool das décadas de 1970 e 1980 e o Manchester United das décadas de 1990 e 2000 conseguem igualar, e com Guardiola insistindo que tem a intenção de cumprir o último ano de seu contrato, você não apostaria que o City faria o quinto em um linha na próxima temporada. Tendo passagens pelo Barcelona e pelo Bayern de Munique, Guardiola já conquistou o título da liga em 12 de suas 15 temporadas na primeira divisão como técnico.

Uma de suas marcas registradas é o desejo constante de fazer mais e depois que Phil Foden colocou o City por 2 a 0 nos primeiros 20 minutos, ele arrastou Rodri para uma conversa. Enquanto um clima de festa irrompeu em torno do Etihad, Guardiola agarrou o braço do meio-campista para passar mais instruções com vigor. Rodri respondeu e acabou sendo conduzido por Bernardo Silva. Foi um momento que resumiu a vontade de Guardiola de ter sucesso. Mesmo estando à beira da história e do aquecimento da festa do título, ele ainda não estava satisfeito.

Apenas o lendário técnico do Manchester United, Sir Alex Alex Ferguson, ganhou mais títulos da liga inglesa do que o técnico do Manchester City, Pep Guardiola. Imagens de Naomi Baker / Getty

Foi apropriado que Foden e Rodri marcassem os gols que levaram o City a ultrapassar a linha, sem dúvida os dois melhores jogadores de Guardiola nesta temporada. Se a campanha tripla foi toda sobre Erling Haaland, esta foi sobre Foden. O jogador de 23 anos marcou seus 18º e 19º gols no campeonato – o primeiro após apenas 78 segundos – e se não fosse pela defesa comprometida do West Ham, ele teria saído com outro hat-trick. O jogador do ano da Premier League é campeão pela sexta vez.

“Eu nunca fico entediado com isso, você sempre quer essa sensação”, disse Foden. “Quando você ganha algo, não há sensação melhor. Quero continuar ganhando o máximo que puder.

“É tão difícil colocar em palavras o que fizemos hoje. Nenhuma equipe jamais fez isso e nós nos colocamos nos livros de história.

“Para vencer a Premier League quatro vezes, nenhum time jamais conseguiu isso antes, então fazê-lo significa que estamos entre os melhores times de todos os tempos.

Guardiola disse que sabia desde o primeiro treino de pré-temporada no Japão que não haveria ressaca tripla e ele provou que estava certo. Quando Arsenal e Liverpool perderam pontos no mesmo dia de abril, ele disse aos seus jogadores que eles não poderiam perder a oportunidade de capitalizar e a partir daí eles foram perfeitos.

Nenhum outro time na história do futebol inglês conquistou quatro títulos consecutivos da primeira divisão e o City ainda pode se tornar o primeiro time a vencer a liga e a copa em duplas consecutivas se vencer o Manchester United na final da FA Cup, em Wembley. próximo sábado (transmitir AO VIVO às 10h ET na ESPN +).

A questão inevitável, depois de desmontada a mesa de entrega de troféus e de retiradas das flâmulas do campo, é: quanto mais eles podem ganhar? A forma do Arsenal – vencendo 28 jogos e somando 89 pontos – deu a ilusão de uma corrida pelo título, mas o City tem sido tão consistente que mesmo nos momentos cruciais houve muito pouco perigo.

Enquanto o Arsenal foi levado ao limite, o quarto título consecutivo do City foi conquistado sem Kevin De Bruyne por cinco meses e Haaland por dois. Guardiola voltará a reforçar o seu plantel durante o verão e o desafio que se impõe ao resto da Premier League voltará a crescer.

Em três ocasiões, o City teve que se recuperar de uma desvantagem para vencer um jogo no último dia e conquistar o título. Não houve o mesmo drama contra o West Ham, mas o final foi familiar; Guardiola e seus jogadores em campo com o troféu.