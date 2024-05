Man City mostra como lidar com a pressão do título no Fulham

LONDRES – Olhando para a tabela da Premier League, parece que há uma corrida pelo título em andamento, mas é em dias como este que o Manchester City faz com que tudo pareça uma conclusão precipitada.

A caminho da última semana da temporada, o City está à frente do Arsenal por dois pontos, faltando dois jogos para o final. Tudo em jogo, então, quando uma campanha emocionante atinge o seu clímax dramático? Provavelmente não. O City está aproveitando a batalha pelo troféu e deu mais um passo em direção ao quarto título consecutivo com uma vitória por 4 a 0 sobre o Fulham no sábado.

Um pontapé inicial cedo, fora de casa, contra um time que não tem nada a perder; deveria ter havido pelo menos algum perigo na viagem para Craven Cottage. Mas os vencedores em série de Pep Guardiola não correm perigo quando há títulos em jogo e, depois de somar mais três pontos, podem sentar-se e ver o Arsenal tentar acompanhar quando visitar o Manchester United no domingo.

O Arsenal venceu apenas uma vez em Old Trafford nos últimos 18 anos, e qualquer coisa menos do que uma vitória neste fim de semana dará ao City a chance de conquistar o título quando retornar a Londres para enfrentar o Tottenham, na terça-feira. Está a uma curta distância.

“Foi uma boa exibição, excepto durante cinco ou dez minutos”, disse Guardiola depois. “Temos dois jogos restantes, então voltamos para Manchester e logo voltamos a Londres para jogar contra o Spurs. Agora é só focar na recuperação. Jogar agora é bom porque jogamos cedo. Segunda nos preparamos, dormimos em casa e depois terça vem aqui. Desde [Arsenal] perdeu contra o Villa [2-0 on April 14], o destino está em nossas mãos. É o que queremos.”

Grandes momentos às vezes podem trazer heróis improváveis, e Josko Gvardiol assumiu o papel do City na disputa. O zagueiro de 22 anos estava há mais de um ano sem marcar, mas depois de marcar dois gols contra o Fulham, agora são quatro nos últimos cinco jogos no campeonato.

Ele acalmou os nervos em Nottingham Forest há duas semanas com o primeiro gol do jogo e fez o mesmo aqui. Cortando pela lateral-esquerda, ele rebateu Kevin De Bruyne, deu um toque habilidoso em Issa Diop e finalizou calmamente para escanteio. É isso que você ganha com 90 milhões de euros, mesmo que ele seja um defensor.

“Depois da primeira posse de bola longa, o nosso extremo Josko marca um golo fantástico”, disse Guardiola com um sorriso. Quando a bola bateu na rede, Guardiola não mudou a expressão de pedra e apenas reconheceu a importância do gol com o punho cerrado. Vestindo um suéter grosso de lã sob o sol de Londres, ele ainda era o homem mais descolado de Craven Cottage.

O controle do City foi tamanho que o Fulham demorou quase uma hora para marcar um chute e, quase imediatamente depois, Phil Foden fez o 2-0. Seu 25º gol na temporada deveu tudo à habilidade de Bernardo Silva, ultrapassando Antonee Robinson e correndo para dentro, mas a finalização de Foden foi calma e precisa – muito parecida com o desempenho do City. Foi só depois desse golo que Guardiola se permitiu sorrir. Mais dois jogos como este e haverá mais alguns no final da temporada.

“Tenho a sensação de que eles gostam de jogar sob pressão”, disse Guardiola. “Eles têm personalidades incríveis. Jogadores que gostam de jogar com essa pressão. Se você perder o jogo, você perde a Premier League, eles sabem disso. Não pense em nada além do próximo jogo. Veja o que acontece. Vá para Londres, jogue bem, tente ganhar o jogo.”

Josko Gvardiol intensificou-se pelo City na disputa com quatro gols em cinco jogos. Imagens de Zac Goodwin/PA via Getty Images

Quando Gvardiol marcou o segundo após cruzamento de Silva, os torcedores do City atrás do gol explodiram em Poznan, geralmente um sinal de que o jogo acabou e a diversão começou. Com o placar de 3 a 0, Guardiola começou a voltar suas atenções para o Spurs e – dependendo do resultado do Arsenal contra o United – uma potencial festa pelo título. De Bruyne foi rapidamente substituído, seguido por Foden e Erling Haaland logo a seguir.

No final, os torcedores do Fulham ficaram tão desmoralizados com a implacabilidade do City que, quando o placar subiu para mostrar sete minutos de acréscimo, ouviram-se altos gemidos nas arquibancadas. Eles queriam que tudo acabasse o mais rápido possível e, depois de um exercício de eficiência implacável por parte da equipe de Guardiola, quem poderia culpá-los? Eles estavam certos em querer uma conclusão rápida e, aos 96 minutos, o substituto Julián Álvarez foi derrubado na área por Diop – que viu o segundo cartão amarelo e foi expulso – e depois marcou o pênalti.

Se alguma vez houve um resultado que drenasse qualquer otimismo remanescente do Arsenal, foi esse. Quando o apito final finalmente soou, os jogadores do City se aproximaram para aplaudir seus torcedores e ouviram uma serenata com um coro de “campeões novamente”. É difícil defender qualquer outra coisa.