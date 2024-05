Man United deve transferir todos, exceto Fernandes – Rooney

A lenda do Manchester United, Wayne Rooney, disse que uma “limpeza massiva” é necessária em Old Trafford no verão e acrescentou que acredita que o time deveria ser construído em torno do capitão Bruno Fernandes.

O United está em oitavo lugar na Premier League no último dia da temporada, no domingo, e corre o risco de perder totalmente o futebol europeu no próximo ano.

Fernandes tem se destacado nesta temporada e é o artilheiro do United no campeonato com 10 gols e registrou mais assistências (7) do que qualquer outro jogador do clube.

“Você tem que construir em torno de Bruno. Ele é o único jogador com qualidade. deve acontecer em um ano, mas tem que acontecer nos próximos dois anos”, disse Rooney na Sky Sports na quarta-feira.

“Para competir nesta liga, eles precisam de jogadores melhores e não me interpretem mal, estes jogadores são bons jogadores e jogadores da Premier League. Mas para competir com o Manchester City, com o Liverpool, com o Arsenal, eles precisam de jogadores melhores.”

Bruno Fernandes é o melhor marcador do Manchester United no campeonato esta temporada. Imagens Visionhaus/Getty

Sobre Marcus Rashford, Rooney disse: “Todos sabemos que Marcus tem capacidade para jogar no mais alto nível. Só me pergunto se, para o próprio Marcus, é hora de jogar em outro lugar?

“Acho que ele tem que se fazer essa pergunta. Quero que ele fique, que quebre recordes neste clube. Mas ele precisa acertar a cabeça, baixar a cabeça e voltar a ser o jogador que sabemos que ele pode ser.”

O United venceu o Newcastle United por 3 a 2 em seu último jogo em casa da temporada na quarta-feira, após o qual Erik ten Hag se dirigiu aos torcedores em Old Trafford do campo e emitiu um grito de guerra para o confronto final da FA Cup contra o Man City, que pode ser transmitido pela ESPN+. (Assista à final da FA Cup AO VIVO na ESPN + 25 de maio às 10h ET)

“Não foi uma temporada fácil, mas uma coisa permaneceu constante: o seu apoio ao time”, disse Ten Hag.

“A temporada ainda não acabou. Agora, primeiro vamos viajar para Brighton por três pontos e depois vamos para Wembley.

“E eu prometo a vocês que esses jogadores darão tudo para conseguir aquela taça, para ganhar a taça e trazê-la para Old Trafford.

“E tenham certeza, vocês estarão lá nos apoiando. Obrigado, vocês são os melhores torcedores do mundo, obrigado.”