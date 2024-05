Man United termina o pior resultado de todos os tempos na Premier League

A péssima temporada do Manchester United terminou com a confirmação de seu pior resultado na Premier League, apesar da vitória por 2 a 0 sobre o Brighton no último dia, no domingo.

A equipe de Erik ten Hag terminou em oitavo lugar na classificação. O pior resultado anterior do United na era da Premier League foi o sétimo sob o comando de David Moyes em 2013-14.

Suas 14 derrotas na liga em uma única temporada são as mais altas desde as 16 registradas durante a campanha de 1989-90 sob o comando de Sir Alex Ferguson.

“De longe não é bom o suficiente. O oitavo é o pior desempenho. É verdade, mas deveríamos ter feito melhor”, disse Ten Hag após o jogo. “Esperamos que tenhamos uma boa semana e que todos estejam a bordo. Colocaremos uma equipe competitiva e lutaremos pelo [FA] Xícara,”

Apesar da vitória em Brighton, graças aos gols de Diogo Dalot e Rasmus Højlund, o United também terminou com saldo de gols negativo (menos-1) pela primeira vez em 34 anos.

É o culminar de uma segunda temporada desastrosa sob o comando de Ten Hag, que viu seu time terminar em último lugar no grupo da Liga dos Campeões em dezembro.

O United ainda pode salvar algo quando enfrentar o rival Manchester City na final da FA Cup, em Wembley, no sábado.

Depois de terminar em oitavo lugar na Premier League, ainda pode garantir uma vaga na Liga Europa na próxima temporada com uma vitória na final da copa.