Manchester United avalia possíveis dez substitutos do Hag, dizem fontes

O Manchester United investigou uma série de possíveis substitutos para Erik ten Hag antes de tomar uma decisão sobre o futuro do holandês após a final da Copa da Inglaterra, disseram fontes à ESPN.

A posição de Ten Hag em Old Trafford está em sérias dúvidas depois de uma péssima segunda temporada no comando.

O United registrou seu pior resultado na Premier League e precisará vencer o Manchester City em Wembley, no sábado, para se classificar para a Europa.

O novo coproprietário, Sir Jim Ratcliffe, e sua equipe, liderada pelo diretor esportivo da Ineos, Sir Dave Brailsford, levaram em consideração informações de vários candidatos que poderiam substituir dez Hag.

Os candidatos incluem Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino, ambos agentes livres após deixarem o Bayern de Munique e o Chelsea, respectivamente, bem como o atual técnico do Ipswich Town, Kieran McKenna, e o técnico do Brentford, Thomas Frank. Discussões informais foram realizadas com representantes de todos os quatro potenciais candidatos, disseram fontes à ESPN.

Kieran McKenna está em alta depois de guiar o Ipswich Town à promoção à Premier League. Imagens de George Wood/Getty

McKenna, que guiou o Ipswich de volta à Premier League após promoções consecutivas após assumir o cargo em dezembro de 2021, trabalhou como assistente dos ex-técnicos do United Jose Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer, e uma fonte disse à ESPN que ele ficaria animado pela oportunidade de regressar a Old Trafford.

McKenna, 38, também é do interesse de Brighton e Chelsea, mas uma fonte disse à ESPN que o United provavelmente seria sua primeira escolha se lhe oferecessem o emprego.

Fontes disseram à ESPN que há membros da nova equipe de liderança do futebol do United, instalada por Ratcliffe e Brailsford, que prefeririam nomear um jovem técnico promissor caso dez Hag fossem demitidos, em vez de escolher um técnico mais experiente.

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, e o ex-técnico do Brighton e do Chelsea, Graham Potter, também foram associados ao cargo.

Ten Hag, 54, ainda tem mais um ano de contrato e, segundo uma fonte, recusou a oportunidade de conversar com o Bayern de Munique sobre a vaga de técnico por causa de seu desejo de permanecer no United.

Ratcliffe, no entanto, recusou-se repetidamente a dar a ten Hag quaisquer garantias públicas de que permanecerá no cargo para além do verão. Fontes disseram à ESPN que a decisão sobre o futuro de Ten Hag será baseada em seus dois anos no comando e não será excessivamente influenciada pelo resultado na final da copa contra o City.

Fontes próximas a Ratcliffe e Ineos insistem que uma decisão sobre dez Hag ainda não foi tomada e que todas as opções permanecem abertas.