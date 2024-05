Marido e treinador de lutador do UFC são presos por suposto abuso sexual de criança

O marido de uma lutadora do UFC e antigo treinador de MMA do Texas é acusado de má conduta sexual com uma menor.

Jacob Brennan foi preso em 19 de maio por suposta indecência com uma criança com contato sexual, confirmou um representante do tribunal distrital do condado de McLennan ao MMA Fighting – o que é classificado como crime de segundo grau. Brennan é marido e treinador da peso galo do UFC Hailey Cowan.

A KWTX-TV em Waco foi a primeira a relatar a prisão.

De acordo com um depoimento, uma mulher não identificada alegou aos investigadores criminais que Brennan, 40, a tocou indevidamente entre 2013 e 2015. A mulher, que tinha 13 anos na época, de acordo com o depoimento, alegou que o abuso aconteceu na academia de Brennan em Waco, “em várias salas da academia quase todos os dias.”

A suposta mulher se encontrou com detetives, de acordo com o depoimento, em novembro passado e disse aos investigadores que “Brennan a beijou centenas de vezes e tocou sua vagina acima e abaixo das roupas centenas de vezes entre 2013 e 2015”, e que a suposta vítima também forneceu várias notificações por e-mail do Facebook indicando um suposto relacionamento íntimo.

Um representante do tribunal distrital do condado de McLennan confirmou ao MMA Fighting que nenhuma acusação foi feita até o momento. Brennan foi libertado sob fiança de US$ 75 mil na segunda-feira.

Cowan se casou com Brennan em 2022, mesmo ano em que ela ganhou um contrato com a Contender Series. O jogador de 32 anos competiu apenas uma vez dentro do octógono, perdendo na decisão para Jamey-Lyn Horth no UFC Vegas 75 em abril de 2023. Cowan estava escalado para enfrentar Tamires Vidal no evento UFC Vegas 92 do fim de semana passado antes de ser forçado a desistir depois de sofrer uma fratura da fíbula.