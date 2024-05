Mark Sears se retirará do draft da NBA e retornará ao Alabama

Mark Sears, do Alabama, se retirará do draft da NBA e retornará à escola para sua última temporada de elegibilidade, disse ele à ESPN na quarta-feira.

“Recebi um bom feedback da NBA”, disse Sears à ESPN. “Mas ainda posso melhorar em algumas áreas. Quero mostrar que sou um cão na defesa na próxima temporada, continuar a trazer liderança vocal e trabalhar no meu corpo e ficar em melhor forma. NIL mudou o basquete e os times da NBA me disseram essa idade não é um fator importante no jogo de hoje, então me senti confortável em voltar para tentar trazer para casa um campeonato nacional no Alabama.”

O prazo da NCAA para os jogadores se retirarem do draft da NBA e manterem a elegibilidade para a faculdade é quarta-feira às 23h59 horário do leste dos EUA.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Sears foi um dos melhores jogadores do basquete universitário em 2023-24, ganhando honras All-American de segundo time e All-SEC de primeiro time. Ele levou o Alabama à Final Four, com várias partidas importantes no torneio da NCAA.

O nativo do Alabama teve média de 21,5 pontos (44% de arremessos em 3), 4,2 rebotes e 4,0 assistências, liderando um dos ataques mais rápidos e potentes do país.

Sears deu um salto significativo em relação ao ano anterior, tornando-se um atirador muito mais dinâmico e um artilheiro prolífico, algo que ele diz que continuará em sua quinta temporada no basquete universitário.

“Tenho melhorado a cada ano e na próxima temporada não será diferente”, disse Sears. “Tive um gostinho da Final Four e agora quero terminá-la e trazê-la para casa.”

O retorno de Sears a Tuscaloosa é uma grande vantagem para o Crimson Tide de Nate Oats, que entrará na temporada como um dos primeiros favoritos para vencer o campeonato nacional.

Alabama retorna outro queridinho do March Madness, Grant Nelson, para sua última temporada de elegibilidade, provavelmente a competição mais forte da Sears para Jogador do Ano da pré-temporada da SEC, bem como o titular de meio período Latrell Wrightsell Jr.

“Tenho melhorado a cada ano e na próxima temporada não será diferente”, disse Mark Sears à ESPN. “Tive um gostinho da Final Four e agora quero terminá-la e trazê-la para casa.” Imagens de Christian Petersen/Getty

The Tide obteve uma das principais transferências no portal no centro de Rutgers, Cliff Omoruyi, bem como o ala da USF e co-jogador do ano da AAC Chris Youngblood, o ex-armador cinco estrelas Aden Holloway de Auburn e o armador Houston Mallette de Pimenta.

Oats também terá vários recrutas talentosos do ensino médio, como Derrion Reid, Labaron Philon, Aiden Sherrell e Naas Cunningham.

“Estou muito entusiasmado com a chegada da equipe”, disse Sears. “Terei que fazer um bom trabalho para liderar esses caras na direção certa. Estou confiante de que podemos vencer o campeonato nacional.”

Jonathan Givony é um especialista em draft da NBA e fundador e coproprietário do DraftExpress.com, um serviço privado de observação e análise utilizado pela NBA, NCAA e equipes internacionais.