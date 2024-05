Mark Wahlberg publica homenagem no Dia das Mães à esposa Rhea Durham e à falecida mãe

Mark Wahlberg está comemorando duas mulheres especiais no Dia das Mães… gritando para sua esposa Rhea Durham e comemorando sua falecida mãe Alma no feriado.

O ator compartilhou uma linda postagem dedicada às duas mulheres na manhã de domingo … lançando uma série de imagens, incluindo uma foto antiga com as adoráveis ​​​​senhoras e o resto de sua ninhada.

Confira as fotos… Os filhos de Marky Mark são um pouco mais novos – mas lá está a mãe dele – vestida de amarelo – com um grande sorriso no rosto.

Quanto a Rhea… parece que os dois passaram bons momentos juntos recentemente – com RD postando uma foto no Instagram no mês passado mostrando-os em férias com seus filhos.