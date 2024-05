Martha ‘Baby Reindeer’ da vida real diz que enviou menos de 10 e-mails para Gadd

A mulher da vida real por trás do vilão de “Baby Reindeer” – que é retratada como uma perseguidora – acabou de ir à TV para negar como foi retratada… insistindo que enviou apenas alguns e-mails.

A maior conclusão da reunião é que ela abordou quantos e-mails e mensagens digitais ela compartilhou com Richard na época em que eles se comunicaram pela primeira vez. “Baby Reindeer” sugere que está na casa das dezenas de milhares… mas ela chama BS.

De acordo com Fiona… ela não enviou mais do que 10 e-mails para o cara e insiste que todos eram inocentes – nada mais do que apenas brincadeiras espirituosas entre amigos.