Matchmaker do UFC envia mensagem enfática aos prospects que esperam ser notados e contratados

De Joe Silva a Sean Shelby e Mick Maynard, os matchmakers do UFC são notoriamente calados – e essencialmente proibidos – de falar publicamente sobre seu trabalho nos bastidores.

Mas um novo vídeo da TKO Group Holdings – a empresa resultante da fusão entre o UFC e a WWE – postou um breve clipe na quarta-feira com Maynard discutindo o que ele está procurando ao explorar potenciais clientes. O trabalho de Maynard, além de combinar lutas em diversas divisões (ele divide essas funções com Shelby), envolve identificar lutadores promissores que valham a pena assinar com o UFC, O ultimo lutador, e a promoção Série de concorrentes.

Embora não exista uma lista de verificação exata sobre o que um lutador precisa alcançar para ser notado, Maynard – cujo título real é vice-presidente de relações de talentos do UFC – traça um roteiro bastante claro, que inclui um currículo impressionante com muitos nocautes ou finalizações.

“Há tantos aspectos que Sean [Shelby] e eu realmente me concentro”, disse Maynard. “Obviamente, você tem que olhar para o registro. Você tem que olhar, eles estão terminando as lutas?

“Francamente, se eles não estão finalizando as lutas em nível regional, não vão entrar na maior liga do mundo e finalizar pessoas. Isso é importante.”

Além de procurar lutadores em shows regionais em todo o mundo, o UFC também começou a cultivar perspectivas localmente após construir Institutos de Performance na China e no México.

O UFC Performance Institute em Las Vegas tem servido como padrão ouro para treinamento, preparação, recuperação e reabilitação desde a inauguração das instalações, e agora a promoção busca duplicar e aumentar esse sucesso internacionalmente.

“Mesmo se você olhar para o nível de talento agora, acredito que há oito anos, obviamente, o esporte continua a evoluir, temos o Performance Institute aqui em Las Vegas, um em Xangai, na China, e acabamos de abrir um no México”, Maynard disse.

“O que isso faz pela região é irreal. Eu estava na Cidade do México e tinha muita gente tentando a oportunidade de conseguir uma bolsa do Performance Institute.”

Segundo Maynard, a bolsa do UFC parece semelhante à que um aluno pode receber na faculdade.

Os lutadores recebem alimentação, moradia e treinamento na esperança de que pelo menos alguns deles conquistem uma vaga no elenco do UFC.

“Eles recebem uma bolsa de estudos, são alimentados, têm moradia, recebem treinamento de classe mundial, têm fisioterapia de classe mundial, instalações de classe mundial”, disse Maynard. “Então, depois de ver o crescimento, especialmente na Cidade do México, ser extraordinário – obviamente, quando você procura talentos conosco, queremos que eles sejam os melhores lutadores do mundo.”

Apesar de todos os aspectos que o recorde e a taxa de finalização de um atleta são importantes para os matchmakers do UFC, Maynard admite que ainda existem aqueles raros casos em que eles realmente descobrem um diamante bruto.

Isso não acontece com frequência, mas quando acontece, o UFC adora aproveitar essas oportunidades.

“De vez em quando, você terá um Conor McGregor com uma personalidade fora do comum e um animal totalmente novo”, disse Maynard. “Uma estrela. Todas essas coisas combinadas, levamos em consideração.”