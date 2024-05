Matt Duchene, do Stars, encerra a temporada dos Avs em 2OT após decisão sem gol

Matt Duchene ajudou a colocar seu atual time nas finais da Conferência Oeste na sexta-feira, às custas do time que o convocou há mais de uma década.

Um Duchene desmarcado sacudiu os pulsos e em menos de um segundo marcou o gol da vitória que levou o Dallas Stars à vitória dupla por 2 a 1 na prorrogação no jogo 6 contra o Colorado Avalanche para encerrar a série semifinal.

“Esses caras fizeram muita sujeira no final, e isso simplesmente me ocorreu”, disse Duchene à Turner Sports. “Coloquei e desmaiei bastante. Estava tão cansado que comecei a patinar e cansei, e nem sei o que fiz depois disso. Fiquei muito animado.”

O objetivo de Duchene e os eventos que levaram a ele vieram com vários elementos móveis.

Mais notavelmente, envia os Stars de volta às finais da Conferência Oeste pela segunda temporada consecutiva e pela terceira vez nos últimos cinco anos. Eles enfrentarão o Vancouver Canucks ou o Edmonton Oilers. Os Canucks têm uma vantagem de 3-2 na série e podem encerrar a série no sábado em Edmonton, ou os Oilers podem forçar um jogo 7 na segunda-feira em Vancouver.

Nas finais da conferência da temporada passada, os Stars perderam em seis jogos para os eventuais campeões, os Vegas Golden Knights.

O gol também surgiu após polêmica na primeira prorrogação, quando Duchene se envolveu em um gol de Mason Marchment que foi cancelado por interferência do goleiro.

Faltando 7:29 para o fim da primeira prorrogação, Duchene estava lutando com o defensor do Avalanche, Cale Makar, por uma posição na frente do goleiro Alexandar Georgiev. Marchment disparou um chute na rede que bateu Georgiev. No entanto, o golo foi revisto, com Duchene a parecer ter impedido Georgiev na área ao contactar Makar.

A sala de situação da NHL, encarregada de revisar os gols, determinou que Duchene prejudicou a “capacidade de Georgiev de jogar sua posição na área antes do disco entrar na rede do Colorado”. A decisão foi tomada de acordo com a Regra 69.1, que afirma que “um jogador atacante, seja por seu posicionamento ou por contato, prejudica a capacidade do goleiro de se mover livremente dentro de sua área ou de defender seu gol”.

“A bunda de Duchy ultrapassou os limites”, disse Marchment aos repórteres após o jogo. “Seus pés estavam para fora, mas sua bunda estava acima dos limites. Então essa foi a explicação que recebi.”

Duchene abriu a segunda prorrogação com chance de vencer cedo. A defensora do Stars, Esa Lindell, recuperou o disco perto do banco do Dallas e fez um passe pela costura que permitiu a Duchene chegar à vantagem e patinar em direção à rede. Duchene conseguiu uma fuga antes que o defensor do Avalanche, Josh Manson, se lançasse para frente e usasse seu taco para atrapalhar o taco de Duchene, que fez sua oferta chegar à rede, mas foi interrompida pela perna direita de Georgiev.

O gol de Duchene no final da série veio logo depois.

“Você pode imaginar como nos sentimos na decisão sem gol”, disse Duchene à Turner Sports. “Depois da fuga, senti que tinha uma boa chance de marcar ali. Obviamente, foi um golpe, mas me pegou no stick, então foi uma jogada legal.”

O gol da vitória de Duchene eliminou o clube que o convocou com a terceira escolha em 2009. Desde que ele solicitou uma troca em 2017, o Avalanche venceu a Stanley Cup em 2022, enquanto Duchene jogou em três mercados antes de assinar um contrato de um ano com os Stars. última entressafra.

Duchene fazia parte de um movimento juvenil no Colorado que foi construído em torno de estrelas promissoras como Gabriel Landeskog, Nathan MacKinnon e Mikko Rantanen, mas passou por uma temporada desafiadora de 2016-17 que os viu terminar com 48 pontos. Na época, esse foi o menor número de pontos na era do teto salarial.

Terminar com o pior recorde da liga levou o Avalanche a conseguir a quarta escolha e a convocar o futuro vencedor do Troféu Norris, Makar. Meses depois de terem convocado Makar, Duchene solicitou uma troca.

Fã de infância do Avalanche, ele foi negociado com o Ottawa Senators como parte de um acordo de três equipes que viu o Avalanche receber o defensor Samuel Girard junto com escolhas de draft que mais tarde se tornaram Bowen Byram e Justus Annunen.

Foi uma troca que ajudaria o Avalanche a fortalecer uma base que eventualmente os levou a ganhar a terceira Copa na história da franquia em 2022.

“Tenho muitas boas lembranças de ser um Avs, e eles eram meu time favorito enquanto crescia”, disse Duchene à TNT. “Foi uma honra absoluta estar aqui, e uma das coisas mais difíceis que tive que fazer foi convidar para sair. Estávamos em uma encruzilhada e eles mudaram tudo muito rápido e fiquei feliz por eles quando venceram. .”

Duchene durou uma temporada e meia em Ottawa antes de ser negociado com o Columbus Blue Jackets. Ele ajudou os Blue Jackets a chegar aos playoffs em 2018-19 antes de assinar um contrato de sete anos com o Nashville Predators no valor de US$ 8 milhões anuais.

Seu tempo com os Predadores foi misto. Em 2021-22, ele marcou 43 gols e 86 pontos em 78 jogos, o recorde de sua carreira. Na temporada seguinte, ele caiu 30 pontos a menos de 86 pontos, jogando sete jogos a menos.

Uma mudança no front-office levou os Predators a fazer mudanças, com um desses ajustes na forma de compra da Duchene. Isso o tornou um agente livre e alguém que os Stars assinaram um contrato de um ano no valor de US$ 3 milhões.

Com os Stars nesta temporada, Duchene atingiu a marca de 20 gols pela 11ª vez em sua carreira, ao mesmo tempo em que atingiu o patamar de 60 pontos pela quarta vez.

“Deus tinha um plano para mim e estou apenas vivendo esse plano”, disse Duchene à TNT. “É meio apropriado, acho que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram ontem à noite em um celeiro e em um lugar que significou muito para mim. … Não tenho nada além de boas lembranças como Av e nada além de bons sentimentos em relação a eles .”