Matt Rife tira duas semanas de folga após emergência médica

De acordo com uma mensagem recebida pelos portadores de ingressos para a próxima data – vista pelo TMZ – Rife estava a caminho de seu show na Universidade de Indiana para realizar dois shows na quarta-feira, quando sentiu sintomas de extrema exaustão e quase desmaiou.

Matt cancelou seus próximos shows no Chicago Theatre e no Ryman Auditorium em Nashville, TN. Ele está remarcando os shows em Chicago para o final de dezembro. O show de Nashville está atualmente cancelado com uma nova data a ser definida. Caso os titulares dos ingressos não possam comparecer às datas futuras, serão reembolsados.