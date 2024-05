Matthew Lawrence avalia possível ‘Sra. Reinicialização do Doubfire

TMZ. com

Conversamos com Matthew e seus irmãos, Joey dar André em Los Angeles esta semana, onde a ex-estrela infantil nos disse que é improvável que uma reinicialização aconteça após Robin Willians morte.

Matthew, que interpretou um dos filhos de Robin no original, acrescentou… “Sem Robin, não acho que esse filme seja possível. Em 2014, eles eram falando sobre isso … e todo mundo estava comentando sobre isso.

Embora Matthew não esteja descartando a possibilidade de se reunir com seus ex-colegas de elenco de ‘Doubtfire’ em outro projeto … mencionar um documentário sobre o amado filme poderia ser uma continuação interessante.

Esta atualização vem depois que Matthew se reuniu com sua irmã na tela Adicionar Jakub … que revelou no “Brotherly Love Podcast” como Robin fui lutar por ela depois que ela foi expulsa da escola durante as filmagens de “Mrs. Doubtfire”.