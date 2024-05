Matthew Tkachuk e David Pastrnak brigam no jogo 2

Boston e Flórida aumentaram a temperatura no jogo 2 da segunda rodada dos playoffs da Stanley Cup na quarta-feira, com uma luta de pesos pesados ​​​​entre as estrelas Matthew Tkachuk e David Pastrnak.

Os Bruins visitantes – que entraram com uma vantagem de 1 a 0 na série – estavam perdendo por 6 a 1 faltando pouco mais de sete minutos para o final do terceiro período, quando o ala Pastrnak e o atacante dos Panthers Tkachuk deixaram cair as luvas em uma luta atípica que Pastrnak estava pronto aceitar quando Tkachuk concordou com o desafio.

“Para ser honesto, não tenho medo dele”, disse Pastrnak. “Eu posso levar um soco.”

Os socos, na verdade, pareciam ter sido aprovados pelo técnico dos Bruins, Jim Montgomery. As câmeras mostraram Montgomery aparentemente dando a Pastrnak um aceno para se misturar com Tkachuk pouco antes de os dois se perseguirem.

Montgomery negou ter oferecido permissão explícita, mas não ficou chateado com o fato de Pastrnak ter sofrido lesões físicas na eventual derrota dos Bruins por 6-1 que empatou a série quando ela se mudou para Boston para o jogo 3 na sexta-feira.

“Estou muito orgulhoso do Pasta”, disse Montgomery. “Ele simplesmente foi lá e lutou. Você gosta que seus jogadores de hóquei sejam competidores.”

O que Montgomery não gostou foram os golpes adicionais que ele pensou que Tkachuk deu quando Pastrnak foi para o gelo.

“Isso não faz parte do jogo para mim”, disse Montgomery.

Por sua vez, o técnico da Flórida, Paul Maurice, sentiu que a briga foi positiva.

“Achei incrível”, disse Maurice.

Tanto Tkachuk quanto Pastrnak receberam penalidades por brigas e má conduta no jogo. Mas, como Pastrnak admitiu descaradamente após o apito final: “O jogo acabou”.

Jogadores de Bruins e Panthers lutam durante o terceiro período do Jogo 2 de quarta-feira em Sunrise, Flórida. Joel Auerbach/Getty Images

Foi uma noite difícil para o Boston, que sofreu a derrota mais desigual da pós-temporada. Os Bruins começaram bem, com Charlie Coyle oferecendo-lhes uma vantagem de 1 a 0 aos 20 minutos. Mas a partir daí tudo foi na Flórida, já que os Panteras marcaram seis gols sem resposta para garantir sua primeira vitória da série.

Boston vinha desfrutando do goleiro sensacional de Jeremy Swayman durante os playoffs – ele entrou no jogo 2 com um recorde de 5-2, 0,955 porcentagem de defesas e 1,42 gols contra a média – mas Montgomery puxou Swayman no início do terceiro, depois que ele permitiu o quarto Panthers meta. Swayman, que não havia desistido de mais de dois gols em uma disputa de playoffs até aquele momento, foi substituído por Linus Ullmark em sua primeira ação desde o jogo 2 da série de primeira rodada do Boston contra o Toronto Maple Leafs.

Montgomery não achava que a crise tivesse a ver com Swayman, tanto quanto os Bruins tendo jogado como titular em seis dos sete jogos em uma série de primeira rodada que terminou no sábado e novamente no jogo 1 de segunda-feira – durante a qual Swayman foi excepcional ao fazer 38 paradas na vitória.

“A carga de trabalho contribuiu para o nosso esforço esta noite”, disse Montgomery. “Não tivemos energia esta noite. Swayman foi ótimo. Pensei em eliminá-lo por 3 a 1, e então, quando o quarto gol foi marcado, pensei: ‘Vou eliminá-lo agora'”.

Ullmark terminou com oito defesas em 10 arremessos contra 19 paradas de 23 arremessos de Swayman.

É hábito dos Bruins não anunciar um goleiro titular antes dos jogos da pós-temporada. É improvável que Montgomery rompa a tradição antes do Jogo 3.