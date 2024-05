Mauricio Pochettino deixa o Chelsea após uma temporada no comando

Mauricio Pochettino deixou o Chelsea por consentimento mútuo após apenas uma temporada no cargo, confirmou o clube em comunicado na terça-feira.

Fontes disseram à ESPN que Pochettino, 52, partiu após conversas nas últimas 48 horas com o coproprietário Behdad Eghbali e os co-diretores esportivos Paul Winstanley e Laurence Stewart.

Pochettino, que também confirmou publicamente que jantou com o coproprietário Todd Boehly na sexta-feira, levou o Chelsea ao sexto lugar na Premier League, na final da Carabao Cup e nas semifinais da FA Cup durante sua campanha solitária.

Fontes insistiram que, embora Pochettino ainda tivesse um ano de contrato, a decisão foi amigável de ambos os lados.

Mauricio Pochettino deixou o Chelsea apesar de vencer os últimos cinco jogos do campeonato. (Foto de OLI SCARFF/AFP via Getty Images)

Stewart e Winstanley disseram em comunicado do clube: “Em nome de todos no Chelsea, gostaríamos de expressar nossa gratidão a Mauricio por seu serviço nesta temporada. Ele será bem-vindo de volta a Stamford Bridge a qualquer momento e desejamos a ele tudo de bom. em sua futura carreira de treinador.”

Pochettino disse: “Obrigado ao grupo proprietário do Chelsea e aos diretores esportivos pela oportunidade de fazer parte da história deste clube de futebol. O clube está agora bem posicionado para continuar avançando na Premier League e na Europa nos próximos anos”.

A comissão técnica de Pochettino – Jesus Perez, Miguel d’Agostino, Toni Jimenez e Sebastiano Pochettino – também deixou o clube.

Fontes disseram à ESPN que há algum tempo há uma divisão dentro da hierarquia do Chelsea sobre a possibilidade de persistir com Pochettino depois de uma campanha decepcionante em que eles estavam definhando no meio da tabela, apesar de gastarem £ 1 bilhão (US$ 1,27 bilhão) em novos jogadores desde o Boehly-Clearlake Aquisição de capital de maio de 2022.

Fontes disseram à ESPN que Boehly estava interessado em manter Pochettino, mas Eghbali queria substituí-lo por um novo treinador.

A frustração de Pochettino com a incerteza contínua sobre o seu futuro repercutiu nas suas recentes conferências de imprensa, insistindo que “não seria o fim do mundo” se ele deixasse o Chelsea.

Fontes disseram à ESPN que os jogadores se reuniram com as famílias no estádio horas após a vitória de domingo sobre o Bournemouth, no último dia, e ninguém foi informado de que Pochettino iria embora.

A decisão de terça-feira ocorre depois que o clube realizou uma revisão de final de temporada. Os Blues terminaram a campanha com cinco vitórias consecutivas e apenas uma derrota no campeonato em 15 jogos, mas as frustrações de ambos os lados já estavam bem estabelecidas.

Fontes disseram que o Chelsea espera um progresso mais rápido sob o comando de Pochettino, dado o investimento significativo em jogadores, enquanto o argentino tem preocupações com o dia a dia do clube e a falta de clareza sobre o planejamento futuro.

Não está claro nesta fase quem o Chelsea irá escolher como substituto de Pochettino. Fontes disseram à ESPN que o clube provavelmente buscará um perfil de treinador mais jovem, com Kieran McKenna, que levou o Ipswich Town de volta à Premier League pela primeira vez em 22 anos, após promoções consecutivas, um nome amplamente vinculado.

Roberto De Zerbi é um agente livre depois de deixar o Brighton, enquanto o técnico do Sporting CP, Ruben Amorim, já atraiu o interesse de vários clubes da Premier League, incluindo o West Ham. Fontes disseram à ESPN que Amorim, 39, é admirado em Stamford Bridge.

O presidente do Sporting CP, Frederico Varandas, insistiu esta semana que Amorim permanecerá no clube português na próxima temporada.