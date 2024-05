Maycee Barber x Rose Namajunas será a atração principal do UFC Fight Night em 13 de julho

Dois dos maiores pesos mosca do mundo estão indo para Denver.

Uma luta feminina de 125 libras entre Maycee Barber e Rose Namajunas está sendo a atração principal do evento UFC Fight Night em 13 de julho em Denver. Lutas de MMA Ariel Helwani relatou pela primeira vez a reserva na segunda-feira.

Barber (14-2) é o sexto peso mosca do MMA Fighting no mundo. A nativa do Colorado, de 25 anos, chega à sua primeira luta principal do UFC com uma seqüência de seis vitórias consecutivas que a levou à beira da disputa pelo título. A corrida de Barber inclui vitórias sobre Miranda Maverick, Jessica Eye, Andrea Lee, Amanda Ribas e, mais recentemente, Katlyn Cerminara.

Namajunas (12-6) é o 11º peso mosca do MMA Fighting no mundo. Ela quebrou uma sequência de duas derrotas consecutivas em março passado, com uma decisão de cinco rounds sobre Ribas.

Bicampeã peso palha do UFC, “Thug Rose” é uma das mulheres mais premiadas que já disputou a promoção, com vitórias sobre Zhang Weili (x2), Joanna Jedrzejczyk (x2) e Jessica Andrade, entre muitas outras. Namajunas, 31, está 1-1 desde que subiu para o peso mosca, tendo perdido sua estreia na divisão para Manon Fiorot.

Outras lutas agendadas para o card do dia 13 de julho incluem Viviane Araujo x Jasmine Jasudavicius, Gabriel Bonfim x Ange Loosa e Mike Malott x Gilbert Urbina.

O local do evento ainda não foi divulgado.