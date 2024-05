Mbappé anuncia saída do PSG antes da provável transferência para o Real Madrid

Kylian Mbappé anunciou que deixará o Paris Saint-Germain no final da temporada, após o que deverá ingressar no Real Madrid.

O anúncio aproxima o Real Madrid de encerrar a busca de anos pelo internacional francês, que é amplamente considerado um dos melhores jogadores do futebol mundial.

O PSG enfrenta o Toulouse no domingo, no Parc des Princes, que será o último jogo de Mbappé em casa. Seu último jogo pelo clube está marcado para a final da Copa da França, contra o Lyon, em 15 de maio.

Ele disse em um vídeo postado no Instagram: “Olá a todos, é Kylian. Queria falar com vocês. Sempre disse que falaria com vocês quando chegasse a hora e por isso queria anunciar a todos vocês que é meu ano passado no Paris Saint-Germain.

“Não vou prolongar e a aventura terminará em algumas semanas. Vou jogar meu último jogo no Parc des Princes no domingo.

“São muitas emoções, muitos anos em que tive a oportunidade e a grande honra de ser membro do maior clube francês, um dos melhores do mundo, o que me permitiu chegar aqui, ter a minha primeira experiência num clube. com muita pressão, para crescer como jogador é claro, estando ao lado de alguns dos melhores da história, alguns dos maiores campeões, para conhecer muita gente, para crescer como homem também com toda a glória e o erros que cometi.”

Mbappé agradeceu aos cinco treinadores pelos quais jogou no PSG – Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier e Luis Enrique – bem como aos diretores esportivos do clube.

Ele acrescentou: “Apesar de tudo o que pode acontecer lá fora, de todo esse hype da mídia que às vezes cerca o clube, há alguns verdadeiros amantes do clube que querem protegê-lo e fazê-lo brilhar, e é ótimo, e eu sei que com tudo isso gente, esse clube está em ótimas mãos.

“É difícil e nunca pensei que seria tão difícil anunciar isso, deixar o meu país, a França, a Ligue 1, um campeonato que sempre conheci, mas acho que precisava disto, de um novo desafio, depois de sete anos. “

Esse novo desafio provavelmente surgirá em Madrid. Fontes disseram à ESPN que Mbappé ainda deverá ingressar no Real Madrid, já que está em negociações com o clube desde pelo menos fevereiro.

Em 2017, depois de estrelar pelo Mônaco, Mbappé esteve perto de ingressar no Real Madrid, mas escolheu o PSG depois que o clube fechou um contrato recorde mundial para um adolescente, no valor de 180 milhões de euros.

Mbappé tornou-se capitão do clube do PSG e melhor marcador de todos os tempos, com 255 golos, conquistando seis títulos da Ligue 1 em sete temporadas.

A nível internacional, ele venceu a Copa do Mundo com a França em 2018 e marcou três gols na derrota na final da Copa do Mundo para a Argentina, quatro anos depois.

Após a publicação do vídeo, Mbappé foi ao Parc des Princes com a família, onde se juntou aos Ultras do clube no churrasco de final de temporada e agradeceu o apoio.

“É um clube que guardarei na memória por toda a vida. Direi a todos, durante toda a minha vida, que tive a oportunidade de jogar aqui e não serei mais jogador, mas continuarei assistindo a todos os jogos. claro, porque é um clube que sempre me interessará e acompanharei sempre de perto as suas novidades”, acrescentou Mbappé.

“Fui eu, com minhas qualidades e defeitos, mas tentei dar a melhor versão de mim mesmo durante esses sete anos. Mas antes quero agradecer porque sem todos vocês eu nunca teria vivido metade das emoções que senti. E só por isso, sou grato pela vida. Obrigado a todos.

“Espero que terminemos este ano com um último troféu. Teremos bons momentos pelo que resta e acredito que você ficará para sempre no meu coração. Ici é Paris. Adeus.”