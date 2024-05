McDavid vence o 2OT enquanto os Oilers vencem o jogo 1 contra as estrelas

DALLAS – O capitão dos Oilers, Connor McDavid, sentiu-se absolutamente infeliz sentado na grande área depois de ser chamado para uma penalidade dupla menor apenas alguns segundos após a primeira prorrogação da abertura da final da Conferência Oeste.

Depois que seus companheiros resgataram McDavid com mais um pênalti, eles o cercaram quando ele marcou apenas 32 segundos na segunda prorrogação após uma entrada de Evan Bouchard para dar a Edmonton uma vitória por 3 a 2 sobre o Dallas Stars na noite de quinta-feira.

“Foi bom marcar um gol na prorrogação”, disse McDavid. “Um grande objetivo.”

Principalmente depois do que aconteceu no início da prorrogação.

McDavid e Matt Duchene estavam patinando longe do círculo central um do outro depois que o capitão dos Oilers venceu o confronto entre os dois para abrir o primeiro período de prorrogação. Inicialmente não houve um apito quando Duchene levou um tapa no rosto, embora McDavid tenha argumentado que seu taco estava sendo segurado.

Só quando o goleiro do Stars, Jake Oettinger, garantiu o disco em um chute de Bouchard para parar o relógio aos 17 segundos da prorrogação é que os árbitros fizeram uma revisão do replay. Eles pediram uma penalidade alta depois de ver isso e o sangue no lábio inferior de Duchene.

“O problema é que não sei o que devo fazer lá”, disse McDavid. “Estou indo em frente tentando jogar o disco. Parece que ele está segurando meu taco. Eu nem senti o taco alto. Acho que o rosto dele caiu no meu taco. Talvez apenas azar, eu acho.”

Quanto ao tempo que passou na grande área: “Muito longo. Muito, muito longo. Miserável. Odiei cada segundo disso.”

Leon Draisaitl estendeu sua seqüência de pontos nos playoffs para 13 jogos com um gol, e Zach Hyman fez um gol e uma assistência para os Oilers. Stuart Skinner parou 31 arremessos, nove na prorrogação, três noites depois de encerrar a série do segundo turno com uma vitória no jogo 7 fora de casa, em Vancouver.

Tyler Seguin marcou os dois gols para os Stars, que perderam o jogo 1 nas últimas sete séries de playoffs desde 2022.

“Acho que tivemos alguns jogos 1 em que realmente estivemos sentindo e botando alguns ovos”, disse Seguin. “Esse não foi o caso esta noite. Foi um pouco diferente. Então, sim, muitas coisas para construir.”

O jogo 2 é sábado à noite.

Dallas acertou 0 de 3 em jogos de força no regulamento e pediu um tempo limite após três chutes e Jason Robertson acertando a trave nos primeiros três minutos daquele pênalti duplo menor. Mas os Stars só conseguiram mais um chute na rede depois disso, antes que McDavid saísse da área.

McDavid teve a chance de encerrar o jogo faltando cerca de 5 minutos e meio para o fim da primeira prorrogação, mas seu chute foi bloqueado quando Oettinger e o defensor Chris Tanev baixaram os tacos para manter o disco fora da rede. O capitão dos Oilers não pôde ser parado na segunda prorrogação.

“Não estamos surpresos aqui. Ele é o melhor do mundo”, disse o defensor dos Oilers, Mattias Ekholm. “Ele também deu uma boa olhada na primeira prorrogação. Pela minha experiência de estar aqui, ele não é negado duas vezes.”

Oettinger fez 35 defesas.

Seguin empatou em 2, faltando 3:23 para o fim do tempo regulamentar, após um turno ativo, quando tocou o disco várias vezes antes de marcar para a rede aberta à direita de Skinner. Evgenii Dadonov estava entre dois defensores do outro lado quando o disco saiu de seu taco e atravessou a área.

Edmonton marcou primeiro cerca de um minuto do segundo período, quando Draisaitl marcou seu nono gol na pós-temporada. Seu chute de dentro do círculo direito depois que o chute de Brett Kulak ricocheteou na defensora do Stars, Esa Lindell.

Embora não tenha sido creditado com uma assistência, McDavid ajudou a estabelecer o placar inicial atrás da rede. Ele caiu e ficou sentado contra a prancha quando empurrou o disco para frente, onde Hyman pegou um pedaço dele antes de Kulak.

McDavid conseguiu o ajudante no gol de Hyman que fez o 2 a 0 cerca de 3 minutos e meio depois. O passe cruzado do capitão acertou o taco de Tanev antes que Hyman pegasse o disco e marcasse.

Edmonton quase restaurou sua vantagem de dois gols quando Ekholm conseguiu um disco que ultrapassou Oettinger faltando cerca de oito minutos para o fim do segundo período, mas o disco ricocheteou na trave.

Os Stars chegaram a 2 a 1 quando Jamie Benn, seu capitão, deu um empurrão em direção à rede que tirou Skinner. Com o goleiro aberto e inclinado para a frente, Benn deu um backhander que passou por trás dele e atravessou a área para Seguin, que enfiou nas pernas de Kulak.

Incluindo o duplo menor na prorrogação, os Oilers mataram 20 pênaltis consecutivos em mais de cinco jogos. Eles são os melhores da liga nesta pós-temporada com 92,5% (37 de 40), depois de ficarem no meio do pelotão durante a temporada regular.

“Eles estão tão conectados. Tão sincronizados e patinando bem”, disse McDavid sobre a unidade PK dos Oilers. “Eles têm um cara extra, mas às vezes você nem consegue perceber. É tão divertido de assistir.”

E um grande alívio depois de ser o jogador da área.