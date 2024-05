McDonald’s deixa de lado o sorriso do McLanche Feliz para a Semana de Saúde Mental

O McDonald’s está admitindo que nem toda criança que come um McLanche Feliz está radiante de alegria… enfatizando esse ponto com uma grande reformulação em seu icônico McLanche Feliz, pelo menos por uma semana.

A divisão da empresa no Reino Unido removeu oficialmente o sorriso de milhões de contêineres do Happy Meal em solidariedade à Semana de Conscientização sobre Saúde Mental, que acontece de 13 a 19 de maio. Eles também estão retirando “Happy” de seu famoso item de menu… chamando-o de “ A refeição.”

O redesenho, realizado por Leo Burnett UK e Ready 10, pretende refletir um estudo recente… que descobriu que 48% das crianças no Reino Unido se sentem pressionadas a serem felizes o tempo todo.

Em resposta a esta descoberta, o McDonald’s distribuiu 2,5 milhões de caixas de Happy Meal em mais de mil locais no Reino Unido… com restaurantes selecionados também recebendo uma variedade de adesivos emocionais – para que as crianças possam substituir o sorriso icônico pela emoção que desejarem. .