McKenna estende permanência em Ipswich após ligações entre Man United e Chelsea

Kieran McKenna assinou uma extensão de contrato de quatro anos com o Ipswich Town, confirmou o clube em comunicado na quinta-feira.

McKenna supervisionou o retorno do Ipswich à Premier League pela primeira vez desde 2002, após promoções consecutivas com o clube após assumir o cargo em 2021.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

O jogador de 38 anos estava vinculado a vagas de gestão no Chelsea, Brighton e Manchester United, mas decidiu prometer o seu futuro em Portman Road.

“Estou extremamente orgulhoso por ter assinado um novo contrato com o clube”, disse McKenna.

“Tivemos um sucesso incrível juntos nas últimas duas temporadas e estou entusiasmado por ter a oportunidade e a responsabilidade de liderar este clube fantástico na sua primeira temporada na Premier League em 22 anos.

“A preparação e o planejamento para o desafio que temos pela frente estão em andamento desde que conquistamos a promoção no início de maio, com muito trabalho ainda pela frente antes do início da nova temporada, num momento tão emocionante para todos no clube.

Kieran McKenna levou o Ipswich Town de volta à Premier League após 22 anos. Imagens de George Wood/Getty

“Estou muito feliz por ter comprometido meu futuro em dar o próximo passo com o Ipswich Town e estou muito animado com o que está por vir enquanto continuamos esta jornada juntos.”

O ex-meio-campista do Tottenham começou sua carreira de treinador como treinador de sub-18 no Spurs antes de ingressar no United na mesma função em agosto de 2016.

Ele foi promovido à equipe de bastidores de José Mourinho no time principal antes da temporada de 2018. Depois de Mourinho ter sido despedido após um início de campanha decepcionante, Ole Gunnar Solskjær manteve os seus serviços durante o seu mandato até ao final de 2021.