Meghan Markle compartilhará um momento especial com o príncipe Archie e a princesa Lilibet após viagem à Nigéria

Meghan Markle e o Príncipe Harry fizeram uma viagem muito importante à África. A viagem de três dias teve como resultado um resultado ainda mais significativo para ela e para o resto de sua família.

O Duquesa de Sussex queria compartilhar algo especial com seus filhos, pois ele estava imergindo profundamente nela nigeriano rotas com uma viagem para aquele país.

Príncipe Archie e Princesa Lilibete com certeza aumentarão seus conhecimentos, pois também são descendentes daquela região, visto que Markle tem herança nigeriana, algo que pretende transmitir a eles e também à sua mãe, Doria Ragland.

“Tive muito significado pessoal para mim”, disse ela durante o Príncipe Harry e sua visita ao africano país. Enquanto lá esteve no Dia das Mães, considerou que foi muito significativo conhecer mais sobre as gentes que ali vivem, as suas tradições e muitas outras coisas que numas férias nunca esqueceria.

Ela diz que queria aprender mais sobre “minha herança, que posso compartilhar com meus filhos”, diz ela. “É algo tão especial para uma mãe saber que você pode fazer.”

Um motivo para aprofundar sua herança

Ela sempre esteve envolvida em ajudar as pessoas necessitadas, é claro que isso era um grande negócio quando ela e o Príncipe Harry estavam muito envolvidos com as atividades da Família Real.

Mas ela sempre adorou esse trabalho e ele ganhou ainda mais significado depois de uma prova muito interessante que ela fez.

A Duquesa de Sussex descobriu através de um teste genealógico que ela é 43% nigeriana, uma revelação que ressoou profundamente nela ao expressar estar no “meu país” quando esteve lá durante a viagem.