Meghan Markle foi humilhada por um estilista que prefere trabalhar com outro Royal

Rrenomado estilista britânico, Julien Macdonaldrecentemente ganhou as manchetes após expressar sua preferência por trabalhar com Princesa Kate e Rainha Camila sobre Meghan Markle. Numa declaração sincera, Macdonald revelou que não quer que a Duquesa de Sussex seja associada à sua marca, sinalizando um golpe significativo para Meghan na indústria da moda.

Conhecido por vestir celebridades como Kylie Minogue, Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham e Naomi Campbella decisão de Macdonald de se distanciar Meghan Markle vem como uma surpresa. Seu relacionamento próximo com a Rainha Camilla ficou evidente quando ele compartilhou que ela ocasionalmente busca conselhos de moda dele. Na verdade, a designer já tinha colaborado com Camilla num evento de angariação de fundos em apoio à Sociedade Nacional de Osteoporose, da qual é presidente.

Durante o Fragrance Foundation Awards deste ano em Londres, Macdonald expressou abertamente sua admiração pela Rainha Camilla, afirmando: “Tenho um ótimo relacionamento com Camilla, a Rainha. Ela é incrível. Ela tem. [ask for tips] de vez em quando.” Seu carinho pela realeza não parou por aí, pois ele também mencionou seu desejo de vestir a princesa de Gales, enfatizando: “Eu adoraria vesti-la porque ela é incrível.”

As observações de Macdonald esclarecem a sua clara preferência por trabalhar com membros da família real, especialmente aqueles com quem partilha uma ligação pessoal. A sua admiração pela Rainha Camilla e o seu desejo expresso de vestir a Princesa de Gales realçam a importância que ele atribui a estas associações reais.

Declaração ousada de Macdonald: Meghan não é bem-vinda em minha marca

A exclusão de Meghan Markle da lista de clientes preferenciais de Macdonald reflete um revés potencial para ela na indústria da moda. Como designer com uma clientela notável e fortes laços com a família real, sua decisão tem peso na comunidade da moda. Isto sublinha os desafios que Meghan pode enfrentar para garantir parcerias dentro da indústria, especialmente com designers que partilham sentimentos semelhantes.

No geral, a declaração de Macdonald serve como um lembrete das complexidades e nuances do mundo da moda, onde as relações e preferências pessoais podem impactar significativamente as colaborações. Os futuros empreendimentos de Meghan na indústria da moda podem encontrar obstáculos à medida que ela navega no cenário das parcerias de designers e associações de marcas.