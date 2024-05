Melissa Gatto explica por que não se surpreendeu com nocaute bizarro no peito no UFC Vegas 92

Melissa Gatto é hoje a orgulhosa dona de uma das finalizações mais estranhas da história do UFC.

Todas as três vitórias de Gatto no octógono foram de longe, nenhuma mais memorável do que a vitória que ela conquistou sobre Tamires Vidal no UFC Vegas 92, no sábado. No início do terceiro round do peso galo, Gatto pegou Vidal com o que parecia ser um soco no peito, o que fez Vidal recuar enquanto estremecia de dor.

Gatto não hesitou em seguir com os golpes até que o árbitro Chris Tognoni interveio para a paralisação.

Na coletiva de imprensa pós-luta da noite, Gatto explicou o que exatamente se passava em sua mente quando viu a estranha reação de Vidal.

“Assisti à última luta dela e ela sempre sente isso”, disse Gatto. “E ela sempre tenta parar a briga, mas o [referee] me disse: ‘Não pare. Você vai.’ E eu vou e termino, consigo minha vitória.”

Gatto reiterou que já viu Vidal agir de forma semelhante antes e não ficou surpresa com sua reação.

A paralisação gerou pouca polêmica, especialmente considerando que Gatto estava em vantagem nos três placares de qualquer maneira, mas o momento gerou algumas respostas divertidas nas redes sociais.

Gatto enfatizou que estava preparada para a situação devido à sua dedicação obstinada ao estudo das fitas.

“Eu assisto todas as minhas lutas, todas as lutas dos meus adversários”, disse Gatto. “Diariamente. Todos os dias o tempo todo.”

A vitória nos acréscimos não poderia ter vindo em melhor hora para Gatto, que entrou no sábado com uma sequência de duas derrotas consecutivas. Ela agora está 3-2 no UFC, com vitórias sobre Vidal, Sijara Eubanks e Victoria Leonardo. Suas últimas sete vitórias foram todas por nocaute ou finalização.

Gatto está ansiosa para lutar novamente em breve e, embora sua mudança para 135 libras nunca tenha sido planejada para ser permanente, ela está disposta a competir em duas divisões se os casamenteiros pedirem.

“Quero lutar em agosto no peso mosca, mas se o UFC me quiser no peso galo estou aqui”, disse Gatto. “Estou aqui para lutar. Eu quero lutar. Eu nasci para lutar.”