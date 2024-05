Melissa Joan Hart se sente culpada por levar Britney Spears ao primeiro clube aos 17 anos

Melissa Joan Hart sente muito arrependimento por apresentar um então menor de idade Britney Spears à sua primeira experiência em boates nos anos noventa… algo que ela diz que gostaria de não ter feito.

A amizade de BS e MJH começou em 1999, quando a atriz de ‘Sabrina’ apareceu no videoclipe “(You Drive Me) Crazy” de Spears, e Britney foi convidada no programa de Melissa na ABC.

Sendo 6 anos mais velha, Melissa diz que sentiu um vínculo de irmã com Britney… daí porque ela sente que deveria ter pensado melhor antes de levá-la a uma boate aos 17 anos.

Melissa deu mais contexto para Entretenimento hoje à noite … dizendo que estendeu o convite para a boate a Britney depois de perceber que ela nunca conseguiria se libertar do enxame de pessoas que a cercavam constantemente.

Ela não achou que seria grande coisa… acrescentando: “Eu iria a uma boate todas as noites – adoro dançar e adorava sair, mas também sabia que era responsável e, tipo, quando parar.”

Relembrando a primeira noite que passaram juntos, MJH acrescentou… “Ela era menor de idade e jovem e – mas eu [was] tipo, ‘Vamos sair. Nós apenas vamos sair e nos divertir.'”

Nos anos que se seguiram, porém, Britney se tornou conhecida por aparecer no cenário de festas com muito mais frequência, especialmente com amigas recém-descobertas como Paris Hilton e Lindsay Lohan nos primeiros anos. Na época, eles eram como uma pequena turma que chegava à cidade quase todo fim de semana.

Agora, Melissa diz que acha que pode ter aberto involuntariamente as comportas para as aventuras selvagens de Britney, com ela explicando… “Eu me sinto muito culpada por isso até hoje porque eu deveria ter pensado melhor, sendo uma irmã mais velha.”

É claro que, embora Britney continuasse a ter sucesso profissional no início dos anos 90, as coisas rapidamente pioraram e ela foi colocada sob tutela de seu pai, Jamie – que terminou após 13 anos em 2021, graças em parte ao movimento #FreeBritney.