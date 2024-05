Menino de 9 anos se esquiva de balas durante tiroteio em Fort Worth

Um menino de 9 anos no Texas teve que se esquivar de balas no conforto de sua própria casa – o que pode ser visto em novas imagens angustiantes… e é um milagre que ele tenha conseguido sair vivo.

Confira este vídeo de vigilância residencial que foi capturado no início deste mês em Fort Worth – onde um tiroteio ocorreu do lado de fora … enviando 4 balas voando para dentro do apartamento enquanto o garoto relaxava em seu sofá.