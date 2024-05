Mesa redonda de previsão de Tyson Fury x Oleksandr Usyk: Quem é o verdadeiro rei dos pesos pesados?

Fúria de Tyson vs. Oleksandr Usyk estão a horas de lutar por todas as bolinhas de gude dos pesos pesados.

Durante anos, Fury tem sido a resposta padrão à pergunta “Quem é o homem mais malvado do planeta?” mas agora é Usyk quem carrega a maior parte do ouro. Depois de sábado, não haverá dúvidas sobre quem é o campeão mundial indiscutível dos pesos pesados.

Então, quem faz o trabalho na Arábia Saudita? Será o “Rei Cigano” saindo de uma vitória por pouco sobre a estrela do MMA Francisco Ngannou isso fez Fury parecer mortal, ou Usyk extinguirá outra estrela britânica?

Jed Meshew, Alexander K. Lee e Shaun Al-Shatti do MMA Fighting se reúnem em uma mesa redonda para decidir quem sai do fim de semana como o rei do ringue dos pesos pesados.

Meshew: Essa luta é demais. Sério, já mudei de ideia meia dúzia de vezes sobre isso desde que foi anunciado pela primeira vez e nem tenho certeza se ainda me sentirei assim na hora da luta. Mas neste momento vou com Usyk.

Eu entendo todas as razões pelas quais Fury pode vencer. Até quarta-feira, eu até concordava com a maioria deles, mas depois de voltar e reassistir as duas últimas lutas pela 12ª vez, duas coisas se cristalizaram para mim.

Primeiro, Usyk é apenas tão bom em vencer lutas. Não estou falando de suas habilidades, estou falando de sua capacidade de vencer. O homem é sem dúvida o maior peso cruzador de todos os tempos e, se não for, é o número 2, então você sabe que ele tem uma infinidade de habilidades. O que mais me impressiona é como ele sempre tem outro equipamento para usar quando precisa. Volte e assista às lutas de Anthony Joshua. Quando AJ começa a ganhar impulso nas rodadas intermediárias, Usyk volta na próxima rodada e leva tudo de volta. É a marca de um verdadeiro campeão de classe mundial, e Usyk tem isso de sobra.

Em segundo lugar, não consigo tirar da cabeça a luta contra Francis Ngannou. Sim, Fury claramente não levou Ngannou a sério, e sim, ele está em uma forma espetacular indo para essa luta, mas ainda assim. Ngannou não é bom no boxe. Anthony Joshua provou isso com autoridade e Fury quase perdeu para ele. É difícil para mim superar isso.

No final das contas, acho que estamos diante de uma luta acirrada de qualquer maneira. Os dois homens têm o hábito de lutar de perto e a maneira como eles se combinam estilisticamente me faz pensar que esta poderia ser uma luta do tipo “olho de quem vê” no que diz respeito ao julgamento. Mas eu sou a favor da velocidade, do trabalho de pés e da seleção de chutes de Usyk para superar isso no placar.

Lee: Fury foi muito criticado por ignorar Ngannou e quer saber? Ele mereceu. Porque ele fez. Porque essa é a luta que ele esperava. Isso não desculpa sua luta sem brilho contra o campeão linear dos pesos pesados ​​do UFC, mas deve lhe dar uma ideia do que esperar no sábado.

Simplificando, Fury é um dos melhores lutadores de grandes jogos do mundo quando está preso, e eles não ficam muito maiores do que isso. O recente namoro de Fury com Ngannou e sua incapacidade de marcar uma luta com Anthony Joshua deixaram uma fresta suficiente na porta para que os verdadeiros Usyk entrassem. Há muitos apoiadores famintos de Usyk por aí que estão esperando por seu homem para tenha a chance de silenciar o Rei Cigano e pode apostar que Fury ouviu toda a conversa. Se Usyk espera ver a melhor versão de Fury, ele conseguirá e muito mais.

O tamanho é importante, e Usyk terá que lidar com um trabalho cansativo de clinch nas primeiras rodadas. Essa estratégia pressupõe que Fury pode efetivamente cortar os ângulos de Usyk, o que não é uma tarefa fácil, mas que Fury implementará pacientemente, mesmo quando a multidão começar a se agitar devido à falta de ação significativa. É nos últimos estágios da luta que Fury mostrará seu verdadeiro domínio, à medida que Usyk, sempre um pouco lento, começa a achar cada vez mais difícil evitar os golpes poderosos de Fury.

Usyk provou que pode aguentar um soco e que a durabilidade será útil aqui, mas a combinação inimitável de impacto e volume de Fury quebrará suas defesas. Enquanto Usyk procura aberturas para combinações, Fury irá atacá-lo com toda a sua força e continuamente empurrá-lo para as cordas.

Vai ser uma luta e tanto, uma que Fury vence por nocaute técnico no 10º.

Al Shatti: Esta é uma luta magnífica. Eu sei que é clichê dizer isso, mas, na verdade, vale a pena parar por um momento para saborear a história, às vezes, quando estamos no precipício de testemunhar a grandeza. Assim como Jed, eu também tenho oscilado durante grande parte dos últimos anos em relação a esse resultado. Se você me pedisse em maio de 2022 ou mesmo em maio de 2023 para decidir minha chance, eu teria dito com segurança que esta é a luta de Fury para perder, mesmo que apenas por todos os refrões habituais.

Com uma imponente altura de 1,80m, o grande homem inglês é simplesmente uma anomalia da história dos pesos pesados. Sua fisicalidade costuma ser opressora, especialmente para os pesados ​​que tendem para o lado menor. Na melhor das hipóteses, ele é sufocante – uma mistura estranha de desleixo e estilo, banheira e técnica, com a habilidade de aplicar plenamente os dons dados por Deus. Com quinze centímetros de altura, dezoito centímetros de alcance e 40 quilos de peso em Usyk, Fury sem dúvida tentará ao máximo sugar a vida da lenda do peso cruzador, para fazer Usyk sentir cada grama, cada centímetro, cada fragmento dessa discrepância em cada troca, especialmente no início, permita que seu ataque de lanceta e trabalho de pés impressionante para um homem de seu tamanho vencer.

É uma estratégia simples, que levou Fury ao pé do panteão dos pesos pesados; no entanto, Usyk é uma fera totalmente diferente dos Derek Chisoras e Dillian Whytes do mundo. Isso é o que mais me assusta com esta ligação. Talvez se estivéssemos em 2022 ou 2023, o canhoto ucraniano ainda não tivesse tido tempo de aclimatar seu corpo e estilo o suficiente aos rigores que uma força física como Fury apresenta, mas esperamos o suficiente para que a magia de Usyk agora tenha sido aprimorada e aperfeiçoada contra esta era dos superpesados. Há um mundo muito real onde Usyk é simplesmente habilidoso demais para Fury, muito dinâmico, muitos passos à frente do jogo assim que a partida de xadrez de sábado entrar em seu ritmo final.

Ainda assim, o único ponto ao qual sempre volto? Acho que há uma boa chance de que o que assistimos em Fury em outubro passado tenha confundido o mundo inteiro com seu cheiro. O homem apareceu na Arábia Saudita parecendo um saco Ziploc cheio de purê de batata e claramente não viu Francis Ngannou com a mínima seriedade, apenas para perceber tarde demais que um plano de jogo elaborado em torno do trabalho no clinche e do apoio a um colega gigante (e o peso pesado número 1 do MMA no mundo) provavelmente não é a melhor ideia. Fury teve sorte de escapar com uma decisão de roubo, mas ele internalizou claramente aquela noite e aplicou suas lições com a forma esbelta que ele está desfilando pelo deserto na semana passada.

Usyk pode ser um bruxo no ringue, mas os estilos geram lutas, e Fury é o homem mais jovem, maior, mais longo e mais perigoso. Um lado precisa ter uma noite perfeita e o outro não, e no final das contas acho que isso vai a favor de Fury. Tyson Fury por decisão dividida.