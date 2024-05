Messi, Suárez e Busquets não viajarão com Miami, dizem Whitecaps

O Vancouver Whitecaps disse aos torcedores para não esperarem ver as estrelas do Inter Miami CF, Lionel Messi, Luis Suárez e Sergio Busquets, na partida de sábado, no BC Place.

“Embora não tenhamos recebido uma atualização oficial sobre a disponibilidade de Lionel Messi, Luis Suárez e Sergio Busquets para este fim de semana, entendemos que eles não farão esta viagem. Infelizmente, não temos controle sobre quem joga pelo nosso adversário, e foi importante para nós nos comunicarmos com nossos fãs o mais rápido possível”, disse o CEO do Whitecaps, Axel Schuster, em comunicado.

Se as três ex-estrelas do Barcelona não viajarem, não será devido a lesão, com fontes afirmando à ESPN que todos estão aptos.

Messi, Suárez e Busquets participaram do treino aberto de Miami na noite de terça-feira no Chase Stadium, completando a sessão de uma hora e interagindo com os detentores de ingressos para a temporada após os treinos.

O Inter Miami ainda não se pronunciou em resposta ao comunicado de imprensa de seu oponente.

O jogo de sábado marca a primeira vez que Inter Miami e Vancouver Whitecaps se enfrentam na MLS, com o agendamento impedindo que os times em conferências opostas se joguem.

O Vancouver Whitecaps não espera que Lionel Messi e Luis Suarez joguem a partida contra o Miami no sábado. Imagens de Brennan Asplen/Getty

“Sempre queremos que nossos melhores jogadores enfrentem os melhores jogadores do nosso adversário, e enfrentar jogadores do mais alto pedigree foi especialmente emocionante para o nosso time”, acrescentaram os Whitecaps em seu comunicado. “Sabemos que também haverá muitos torcedores decepcionados. Continuamos comprometidos em tornar esta experiência especial para todos. Ainda será uma atmosfera incrível e uma celebração do futebol para nossa cidade. Temos torcedores incríveis, temos uma boa equipa e o jogo de sábado é um jogo em casa muito importante para nós.”

Os Whitecaps esperam uma multidão recorde da era MLS no sábado – com mais de 50.000 pessoas esperadas para assistir à partida – esgotando os ingressos e organizando “a maior festa de rua da história do time”. Vancouver oferecerá um desconto de 50% em todos os alimentos e bebidas do estádio aos torcedores para mitigar qualquer decepção caso Messi, Suárez e Busquets não viajem para o jogo.

Será a sétima ausência de Messi neste ano devido a uma lesão na perna ou a descanso. Os Whitecaps jogam na grama do BC Place, mas o vencedor da Copa do Mundo de 2022 disse que está disposto a jogar nela, ao contrário de muitos outros jogadores.

Outra possível razão pela qual Messi e seus ex-companheiros do Barcelona estão sentados é a distância de Miami a Vancouver. Um vôo direto tem quase 2.900 milhas, e o Inter Miami tem que dar meia-volta e jogar contra o Atlanta United em casa na quarta-feira.

A estrela argentina de 36 anos marcou 10 gols em 10 jogos da MLS nesta temporada e lidera a liga em assistências com 12. Miami lidera a classificação da Conferência Leste e Vancouver é o sétimo no Oeste.

Informações da Associated Press e da Reuters foram usadas nesta história.