Mets cortará Lopez após lançamento de luva pós-ejeção, diz relatório

NOVA YORK – O New York Mets realizou uma reunião de equipe exclusiva para jogadores na noite de quarta-feira, depois de ser derrotado pelo Los Angeles Dodgers com uma derrota por 10-3, que incluiu outra implosão no bullpen no final do turno e o apaziguador Jorge Lopez jogando sua luva em suas arquibancadas após sendo ejetado.

O placar estava empatado em 3 no oitavo turno, antes que os Dodgers marcassem seis vezes em três apaziguadores. Um deles foi Lopez, que rendeu um home run de duas corridas para Shohei Ohtani, depois ficou para trás por 3 a 1 para Freddie Freeman antes de questionar a decisão do árbitro da terceira base Ramon De Jesus em um check swing. A discussão rendeu a Lopez uma expulsão.

Lopez tirou a camisa da calça e jogou a luva por cima da rede para a multidão enquanto saía do campo. Ele não demonstrou nenhum remorso após o jogo.

“Não, não me arrependo”, disse Lopez.

Lopez continuou: “O que quer que tenha acontecido, aconteceu. Estarei aqui amanhã se eles me quiserem. pronto para voltar amanhã se eles quiserem que eu esteja aqui, então estarei aqui.”

Lopez classificou a disputa entre ele e De Jesus como um “mal-entendido”.

“Apenas algo que vem das emoções”, disse Lopez, “eu simplesmente não dou a mínima [about] qualquer coisa.”

Após o jogo, o Mets iniciou o processo de designação de Lopez para atribuição, de acordo com a Associated Press. Eles terão sete dias para negociá-lo ou libertá-lo, ou enviá-lo imediatamente aos menores.

O técnico do Mets, Carlos Mendoza, disse que ainda não conversou com Lopez sobre seu comportamento quando se encontrou com os repórteres.

“Sempre que você está passando por um período como este, você quer ver algumas emoções dos jogadores, de qualquer pessoa aqui”, disse Mendoza. “Mas o que vimos hoje de Lopey não é aceitável. E abordaremos isso internamente aqui.”

O shortstop Francisco Lindor convocou uma reunião apenas para jogadores, enquanto Mendoza se dirigia à mídia na tentativa de convencer o time a reverter o curso.

O Mets, agora com 22-33, está a 16 jogos do primeiro lugar na Liga Nacional Leste e a seis jogos da vaga final do wild card. Eles perderam sete de oito jogos e 13 de 16. Várias das derrotas, incluindo duas das três contra os Dodgers esta semana, incluíram colapsos no bullpen no final.

Lindor disse que a reunião, que durou mais de 30 minutos, foi uma oportunidade para os jogadores se manifestarem e responsabilizarem uns aos outros. Isso também aconteceu depois que a equipe colocou Edwin Diaz mais próximo na lista de lesionados com uma lesão no ombro na quarta-feira, e depois perdeu o rebatedor Pete Alonso devido a uma lesão na mão depois que ele foi atingido por um arremesso contra LA.

“Foi bom para todos”, disse Lindor. “Muitos jogadores conversaram. Isso é muito bom. Muito conhecimento foi abandonado. Agora é só juntar tudo.”

O Mets ainda tem 107 jogos restantes na temporada regular, mas a realidade é que o time tem dois meses para convencer o presidente de operações de beisebol, David Stearns, a não trocar jogadores antes do prazo final de 30 de julho. Stearns disse na terça-feira que o prazo será “um ponto de inflexão na temporada”.