Mets lança os dados sobre a sensação dominicana Elian Pea, de 16 anos, prestes a assinar um contrato de US $ 5 milhões

TO New York Mets pretende fortalecer seu elenco futuro com a adição de Dominicano interbases Eliane Peaque teria concordado com um acordo lucrativo no valor de US$ 5 milhões.

Ambos Beisebol América e O Correio de Nova York deu a notícia, revelando que Ervilhas assinatura será formalizada em 15 de janeiro de 2025coincidindo com o início do período de assinatura internacional.

Elian Pea, um shortstop de destaque

Vindo da República Dominicana, Ervilhaum rebatedor canhoto, será uma figura proeminente no sistema agrícola do Mets.

Descrito por um olheiro internacional como potencialmente um dos melhores jogadores da classe 2024-25, Ervilha demonstrou uma habilidade de rebatidas impressionante muito além de sua idade.

Apesar de algumas questões defensivas, suas excepcionais habilidades de rebatida fazem dele um candidato versátil com potencial para se destacar em várias posições internas.

A disposição do Mets em investir uma parte significativa de seu conjunto de bônus em Ervilha ressalta a confiança deles em seu potencial.

Com apenas cerca de 20% dos seus fundos atribuídos restantes após o acordo, o Mets manifestaram a sua convicção em Ervilhas habilidades, tornando-o o destinatário do maior bônus em sua classe de autógrafos.

Mets têm sucesso comprovado no mercado internacional

De acordo com relatos de Beisebol América, Ervilha possui um swing polido para a mão esquerda, juntamente com uma habilidade aguda de fazer contato sólido em toda a zona de ataque.

Sua abordagem perspicaz na base, juntamente com seu poder bruto positivo, o posiciona como uma ameaça ofensiva formidável para o Mets’ escalação futura.

A assinatura de Pea segue o Mets’ empreendimentos de sucesso no mercado internacional da MLB, tendo garantido talentos promissores como infielder Ronny Maurício e apanhador Francisco Álvarez nos anos anteriores.

Medindo 1,80 metro e pesando 155 libras, Ervilha está prestes a se tornar uma das contratações mais significativas do Mets’ histórico de prospecção internacional, superando o recorde anterior estabelecido pelo apanhador Yovanny Rodriguez.

Enquanto Ervilhas estreia oficial está prevista para o próximo ano, o Mets têm um histórico de identificação e incentivo aos melhores talentos adolescentes no início de suas carreiras.