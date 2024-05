Mets mais próximo, Edwin Diaz, aberto a mudanças de função em meio a lutas

MIAMI – Edwin Diaz está aberto a uma mudança para ajudar a inflamar o decadente New York Mets – mesmo que isso signifique perder seu papel de mais próximo.

Em meio a um péssimo início de temporada de 2024, no qual desperdiçou duas chances consecutivas de defesa e três das últimas quatro, o apaziguador estrela com um contrato de US$ 102 milhões disse que estaria disposto a mudar de função se o time achar que é melhor.

“Estou aberto a tudo”, disse Diaz no sábado, depois de desperdiçar uma vantagem de quatro corridas na nona entrada contra um dos times com piores rebatidas da liga, o Miami Marlins.

Diaz tem um ERA de 10,80 em suas últimas oito partidas, depois de acertar quatro home runs em 8⅓ entradas.

“Quero ajudar a minha equipa a vencer”, disse ele. “Esse é o meu objetivo principal. Se eles quiserem falar comigo sobre isso e eu me sentir bem com isso, concordo. Só quero ganhar jogos em qualquer posição que eles me colocarem.”

O lutador Mets (20-25) liderou os Marlins por 9-5 quando Díaz entrou em nono.

Ele permitiu um single RBI de Jazz Chisholm Jr. que dirigiu Vidal Brujan, que começou com um duplo. Bryan De La Cruz alcançou um único campo interno com um eliminado, e Josh Bell acertou o controle deslizante de primeiro arremesso de Diaz a 428 pés para o centro do campo para um chute de três corridas que empatou o placar.

Foi isso para Diaz, que não foi acusado de uma defesa perdida porque entrou com uma vantagem de quatro corridas. Mas em suas últimas três partidas ele desistiu de sete corridas merecidas, sete rebatidas, três caminhadas e dois home runs em 2⅓ entradas.

Nova York perdeu por 10-9 quando Otto Lopez marcou a vitória sobre Jorge Lopez no 10º.

O técnico do Mets, Carlos Mendoza, disse estar preocupado com a confiança de Diaz. Diaz, de 30 anos, duas vezes All-Star, indicou que suas lutas nesta temporada são principalmente mentais.

“Não vou mentir, sinto que minha confiança está em baixa agora”, disse ele. “Estou fazendo arremessos. Estou dando golpes. Estou tentando fazer o meu melhor para ajudar o time a vencer. No momento não estou nessa posição.

“Fisicamente, sinto-me 100 por cento agora. Meu corpo não é um problema. Acho que agora preciso pensar no que estou fazendo, confiar um pouco mais em mim mesmo quando estou no monte. Acho que Estou pensando demais.”

Mendoza indicou que a equipe consideraria tirar Diaz da função mais próxima para ajudá-lo a reconstruir sua confiança.

“É uma daquelas coisas que tenho que conversar com a comissão técnica e com Edwin”, disse Mendoza, “se queremos encontrar alguns pontos mais fracos para ele seguir em frente.

Sábado foi a primeira partida de Diaz no estádio de Miami desde que ele rompeu o tendão patelar do joelho direito enquanto comemorava a vitória de Porto Rico no Clássico Mundial de Beisebol em março de 2023.

A lesão exigiu cirurgia e custou-lhe toda a temporada de 2023. Ele foi o jogador mais dominante do beisebol em 2022, rebatendo 118 rebatedores em 62 entradas, salvando 32 jogos e compilando um ERA de 1,31.

A Associated Press contribuiu para esta história.