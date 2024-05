Michael Bisping aconselha lutadores a aproveitarem ao máximo as entrevistas pós-luta: ‘Cite um nome sangrento’

Raramente há um momento na carreira de qualquer lutador em que ele tenha um público cativo maior do que logo após uma vitória no UFC. Centenas de entrevistas, podcasts e postagens nas redes sociais chamam a atenção, claro, mas nada se compara àquela janela de dois minutos quando todo o mundo dos esportes de combate está observando para ver o que alguém está dizendo.

É por isso que Michael Bisping, membro do Hall da Fama do UFC, fica louco quando ele conduz aquelas entrevistas pós-luta e os atletas não conseguem tirar vantagem. Alguns apenas agradecem, enquanto outros terminam com a frase comum: “Vou lutar com quem o UFC colocar na minha frente”, mas Bisping promete que esse é o maior erro que alguém pode cometer.

“Não sou só eu, mas o Chael Sonnen ou qualquer pessoa com alguma experiência diz que você tem o mundo na palma da mão”, disse Bisping ao MMA Fighting. “Você acabou de ganhar. Talvez você tenha levado um nocaute louco, você está tendo sua entrevista – marque sua próxima luta! Assuma o controle de sua carreira.

“Sempre que eles dizem: ‘Ah, vou enfrentar qualquer um, quem o UFC quiser me dar’, eu penso: ‘Pelo amor de Deus’”.

Durante sua carreira, Bisping pode ter sido o lutador mais destacado de todo o elenco do UFC, e isso se deve, pelo menos em parte, à exuberância que demonstrou durante suas próprias entrevistas pós-luta. Nem sempre se orgulha do que foi dito nesses momentos, mas o ex-campeão dos médios do UFC reconhece que falou com o coração e também com a cabeça porque nunca perdeu de vista o futuro.

Ele lamenta que muitos lutadores não consigam viver à altura dessa ocasião hoje em dia, especialmente sabendo que o esporte notoriamente tem pouca atenção porque há muita coisa acontecendo.

“Se você é um jovem lutador e tem aquele microfone, grite um maldito nome”, disse Bisping. “Não seja estúpido com isso. Não chame o campeão se você não estiver por perto. Seja realista em suas expectativas, mas tenha sempre algo a dizer, tente sempre entreter o mundo, tente sempre aproveitar ao máximo aquele momento. Porque a realidade é que pode levar seis meses, você pode se machucar, pode levar um ano, e neste esporte, é apenas uma triste realidade, você é esquecido muito rápido. Você é ultrapassado e esquecido muito rápido.

“Você é tão bom quanto sua última luta, e o problema é que hoje em dia, uma semana depois ou pelo menos um mês depois, tem outro pay-per-view. Há outras grandes lutas. Há mais nocautes virais e a atenção é tirada de você e você é esquecido. Você é a notícia de ontem. Mas se você chamar a pessoa certa, ela poderá fazer esse confronto e você poderá estar em um pay-per-view daqui a alguns meses, porque gerou o interesse dos fãs na fase inicial absoluta. Quando você vence seu [opponent]você o chamou, o UFC conseguiu, os fãs estão interessados.”

Bisping nunca sentou e escreveu ideias sobre o que planejava dizer depois de suas lutas, mas sabia que isso deveria despertar o interesse das pessoas em ver o que ele faria a seguir.

Chamar um oponente específico pode não fazer com que a luta realmente aconteça, mas pelo menos chama a atenção e talvez dê ao UFC ideias sobre o matchmaking futuro.

Embora alguns lutadores vejam os callouts como uma parte desrespeitosa do esporte, Bisping discorda porque há muitas maneiras diferentes de lançar um desafio, e não é necessário que ninguém seja totalmente Conor McGregor ou Colby Covington para ganhar as manchetes.

“Sempre chamei muitas pessoas”, disse Bisping. “Eu sempre disse algumas merdas estúpidas e polêmicas na maioria das vezes, mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ter presença. Isso não significa vender-se, fazer papel de bobo, tentar ser algo que você não é. Porque as pessoas podem sentir o cheiro de uma fraude. Eles podem ver uma farsa. Eles podem ver alguém tentando ser algo que não são e isso parece cafona e fraco e simplesmente estremece. Tipo, ‘Oh Deus, esse não é você, você está tentando ser algo que não é.’ Mas tenha um maldito nome porque esse é o seu trabalho.

“Tudo que você precisa fazer é lutar com alguém e adivinhe? O UFC vai combinar você com alguém. Você prefere não ter um nome? Você prefere não ter uma palavra a dizer sobre isso? Você prefere não contar esse caso ao vivo na TV logo depois de nocautear alguém? Acho que a resposta para todos é sim, então por que não fazer isso? Não é nem ser desrespeitoso. Você poderia dizer: ‘Eu amo esse cara, sou o maior fã dele e quero me testar’, ou você pode dizer: ‘Foda-se esse cara, não suporto ele, quero bater ele, mal posso esperar para colocar minhas mãos nele. Isso anima os fãs.”

Bisping sabe que muitos atletas reclamam de não receberem cartão amarelo para certas lutas ou de ficarem afastados dos gramados por longos períodos de tempo. Chamar um adversário após uma vitória não garante que isso mude, mas Bisping acredita que isso pelo menos coloca um alerta no ouvido do UFC sobre o que vem a seguir.

Uma entrevista genérica pós-luta que termina sem qualquer declaração prospectiva provavelmente será esquecida assim que a próxima luta do card começar.

“Você tem que tomar suas decisões”, disse Bisping. “Você tem que ser o dono do seu próprio destino. Você tem que tentar fazer essas coisas acontecerem. Porque se você simplesmente ficar aí sentado e não disser nada, bem, número 1, você pode ser esquecido, mas certamente não pode reclamar quando as coisas não acontecem do jeito que você queria, porque você nunca foi corajoso o suficiente para divulgá-lo. mostrar ao mundo o que você realmente queria que acontecesse e para onde queria que sua carreira chegasse.

“Claro, seus empresários nos bastidores podem dizer alguma coisa, mas quando você está na TV, esse é o momento de tentar ter sua base de fãs atrás de você e tentar assumir o controle dela sozinho.”