Michael Jordan deixa seu filho orgulhoso de negócios fora do basquete

EUÉ verdade que Michael Jordan continua a dar o tom quando se trata de grandes conquistas, seja na quadra com seu incrível legado ou fora dela com negócios em todo o mundo, não há ninguém como ele.

Recentemente o hexacampeão da NBA obteve ainda mais sucesso com sua marca de tequila Cincoro, tornando-o um negócio lucrativo para ele e seus parceiros. Um desses parceiros é seu filho Marcos, que já apoiou os negócios de Michael.

Isso também significa que Marcus está muito orgulhoso de seu pai e não tem vergonha de demonstrar isso. Uma postagem recente da marca oficial no Instagram começou com todas as atenções, ao celebrar a contribuição de Michael Jordan como coproprietário fundador da empresa desde 2019.

A postagem também reconheceu o mercado que MJ tem para esse tipo de mercado, pois melhora a qualidade do produto.

“Cofundada por Michael Jordan, a Cincoro Tequila serve como um testemunho da busca pela grandeza, ecoando o desejo incansável de Michael de almejar mais alto em cada empreendimento. Sua paixão pela tequila foi fundamental na criação do sabor ultra-suave e delicioso que define nosso marca”, diz o post.

Outra homenagem que vale a pena mencionar para Michael Jordan

Agora, não apenas a indústria do basquete ama o cara, mas o negócio da tequila está realmente interessado nele e agora seu filho deu continuidade ao legado desse trabalho familiar neste negócio, e ele reconhece seu pai por isso.

Isso não apenas garante a ele um lugar como grande dono de um time de basquete durante sua estada em Charlotte, mas também lhe dá um alto status como empresário em um mundo longe dos esportes, com algo mais para mostrar que definitivamente faz sua família. orgulhoso.