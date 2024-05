‘Michael Richards, de Seinfeld, não está tentando voltar, nega que seja racista

Estrela de “Seinfeld” Michael Richards não está procurando um arco de redenção – embora finalmente esteja saindo do esconderijo – mas quer esclarecer algumas coisas relacionadas ao seu infame incidente na Hollywood Laugh Factory.

Michael disse Revista Pessoas ele se arrependeu imediatamente após o colapso – e quase duas décadas depois ele insiste… “Não sou racista. Não tenho nada contra os negros. O homem que me disse que eu não era engraçado tinha acabado de dizer o que Eu estava dizendo para mim mesmo há algum tempo que queria colocá-lo no chão.”

Ele acrescenta: “Eu disse não à oferta de uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. realmente satisfeito com meu desempenho em ‘Seinfeld’. A fama ampliou minhas inseguranças.”

Ele só agora se sentiu confortável o suficiente para voltar aos olhos do público… participando da estreia de Jerry Seinfelddo filme “Unfrosted” e lançando um livro de memórias, “Entrances and Exits”.