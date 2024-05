Mike Budenholzer ‘iria a qualquer lugar’ para treinar este time do Suns

PHOENIX – Mike Budenholzer ficou com os olhos marejados ao falar sobre seu passado no Arizona, descrevendo uma infância idílica na pequena cidade de Holbrook, cerca de três horas a nordeste de Phoenix.

Essas lágrimas secaram rapidamente ao falar sobre seu futuro.

“É incompreensível para mim, como alucinante, pensar que serei o técnico principal do Phoenix Suns”, disse Budenholzer na sexta-feira durante uma entrevista coletiva introdutória no centro de Phoenix.

Budenholzer, 54, substitui Frank Vogel, que foi demitido em 9 de maio após uma temporada decepcionante. O duas vezes Treinador do Ano da NBA será encarregado de tirar mais proveito do trio All-Star do time formado por Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal enquanto a franquia continua em busca de um campeonato.

O grupo nunca se entrosou na temporada passada sob o comando de Vogel, terminando com um recorde de 49-33 antes de ser derrotado pelo Minnesota na primeira rodada dos playoffs.

“Estou animado em trabalhar com este elenco e esses jogadores”, disse Budenholzer. “Temos grandes jogadores. E com grandes jogadores vêm grandes expectativas. Acho que aceitamos isso.”

Budenholzer falou na sexta-feira diante de algumas dezenas de familiares e amigos, incluindo seu pai Vince, de 94 anos, a quem Budenholzer chamou de “o treinador original, Bud”. Mike Budenholzer conquistou o título da NBA de 2021 enquanto liderava o Milwaukee Bucks – um campeonato que veio às custas do Suns.

Phoenix nunca ganhou um título, avançando para as finais três vezes em 56 temporadas.

Budenholzer foi demitido pelo Bucks em 2023 após cinco temporadas e não treinou na NBA na temporada passada. Ele também treinou o Atlanta Hawks de 2013 a 2018 e tem um recorde de 484-317 em 10 temporadas.

Antes de ir para Atlanta, Budenholzer passou 17 anos como assistente do San Antonio Spurs e do técnico Gregg Popovich.

“Este ano, para mim, foi muito saudável”, disse Budenholzer. “Eu meio que tinha uma lista de prioridades, mergulhando em meus filhos e minha família, o que é muito importante. Já passamos por muita coisa. Então, realmente, o tempo com meus filhos foi simplesmente incrível. Meu filho está no último ano do ensino médio – indo a cada um de seus jogos – dirigindo para casa você fica tipo, ‘Uau, ganhei um presente.’

Por mais que tenha adorado a chance de recarregar as energias, ele está pronto para voltar à quadra.

“Gostaria de continuar treinando o máximo que puder”, acrescentou.

“A maior mensagem que quero que você ouça é que eu treinaria esse time se ele estivesse na lua”, disse Mike Budenholzer na sexta-feira. “Eu treinaria esse time se fosse no Alasca. Se esses jogadores estivessem na Dinamarca… eu iria a qualquer lugar para treinar esse time.” Joe Camporeale/USA TODAY Esportes

Além de trazer Budenholzer, o Suns está prestes a contratar o executivo do Brooklyn Nets, Matt Tellem, para o escritório da franquia, disseram fontes a Tim MacMahon, da ESPN, na sexta-feira.

A organização enfrenta uma tarefa difícil na reformulação do elenco dos Suns. Phoenix não tem muito espaço para manobrar sob o teto salarial da liga por causa dos grandes contratos de Booker, Durant e Beal. Os outros dois titulares da equipe – Grayson Allen e Jusuf Nurkic – também estão sob contrato para a próxima temporada.

O Suns não teve um verdadeiro armador na temporada passada e lutou com reviravoltas, principalmente no quarto período. Budenholzer fez parecer que gostaria de contratar pelo menos um armador durante a entressafra.

“As conversas têm sido ótimas e não há dúvida de que precisamos olhar para todo o elenco e falar sobre o armador”, disse Budenholzer. “Tenho certeza de que é uma questão polêmica aqui, seja com a mídia, os jogadores ou a diretoria.

“Precisamos ser capazes de jogar sem um. Provavelmente precisamos ter um. Precisamos ser versáteis – jogar de maneiras diferentes.”

Mas antes de começar a pensar em armadores ou trocas, o treinador passou grande parte da sexta-feira saboreando a chance de um emprego dos sonhos.

“A maior mensagem que quero que vocês ouçam é que eu treinaria esse time se ele estivesse na lua”, disse Budenholzer, sorrindo. “Eu treinaria esse time se fosse no Alasca. Se esses jogadores estivessem na Dinamarca… eu iria a qualquer lugar para treinar esse time.”

A Associated Press contribuiu para este relatório.