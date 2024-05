Mike McCready, guitarrista do Pearl Jam, cai fora do palco durante solo de guitarra

O guitarrista do Pearl Jam caiu do palco enquanto a banda se apresentava em Great White North – e a pior parte é… a coisa toda foi filmada.

Mike McCready foi visto agitando durante o recente show de sua banda em Vancouver – onde ele estava no meio de um solo de guitarra para “Porch”. Ele estava sentindo a música enquanto caminhava confiante em direção à multidão… mas parecia que ele perdeu a noção do palco.

Confira… infelizmente, Mike comete um erro e cai do palco, desaparecendo de vista. Parece uma aterrissagem brutal também – porque o cara definitivamente não esperava por isso.

Mike é puxado de volta ao palco por um roadie próximo, balançando levemente a cabeça antes de continuar. Sua recuperação foi bastante impressionante… pois ele continuou sem problemas – mas manteve distância da borda do palco pelo resto da música.

Não é surpresa que o momento tenha se tornado viral… já que a parada do Pearl Jam em Vancouver estava totalmente esgotada na semana passada.

Mike terá a chance de se redimir, já que o Pearl Jam estará em uma grande turnê neste verão. As lendas do rock estão levando seu novo disco, “Dark Matter”, para a estrada… com sua próxima parada em Sacramento, Califórnia.