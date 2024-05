Mike Sullivan, dos Penguins, é nomeado técnico de hóquei dos EUA para as Olimpíadas de 26

Mike Sullivan foi escolhido como técnico dos EUA para as Olimpíadas de Milão de 2026 no sábado, uma mudança esperada que coloca o bicampeão da Stanley Cup no comando da candidatura do país à sua primeira medalha de ouro desde o “Milagre no Gelo” em 1980.

O USA Hockey também anunciou que o técnico do Pittsburgh Penguins estará no banco de reservas no Four Nations Face-Off do próximo ano, um torneio que a NHL apresentará em fevereiro para provar a competição internacional que antecede as Olimpíadas. Milan marca o retorno dos jogadores da NHL às Olimpíadas depois de perder os dois últimos Jogos.

“Estamos entusiasmados por ter Mike guiando nossas equipes”, disse o gerente geral dos EUA, Bill Guerin. “Ele é um dos melhores treinadores do esporte e sua experiência, inclusive no hóquei internacional, é adequada para ajudar a colocar nosso time na melhor posição para vencer.”

Sullivan, natural de Marshfield, Massachusetts, foi assistente nas Olimpíadas de 2006, também na Itália, em Torino. Mais recentemente, ele fez parte da equipe de John Tortorella para a Copa do Mundo de Hóquei de 2016.

Cada um desses eventos foi desastroso para os EUA, que também perderam para o eventual campeão Canadá nas semifinais das Olimpíadas de Sochi de 2014 e depois para a Finlândia na disputa pela medalha de bronze.

Os jogadores da NHL devem retornar a Milão e depois à França em 2030, depois que um acordo foi alcançado entre a liga, a associação de jogadores, o Comitê Olímpico Internacional e a Federação Internacional de Hóquei no Gelo. É uma oportunidade para uma geração de estrelas americanas, incluindo Auston Matthews, Jack Eichel, Adam Fox, Charlie McAvoy e jogadores fortes no gol, finalmente competirem juntos no cenário mundial.

Sullivan, que treinou o Pittsburgh para a Copa em 2016 e 2017, comandará o show. Ele deveria treinar os EUA em Pequim em 2022, antes que a NHL se retirasse tarde devido a problemas de agendamento da pandemia.

“Estou muito grato por ter a oportunidade de treinar a equipe dos EUA nestes dois importantes eventos internacionais”, disse Sullivan em comunicado. “Tem sido incrível ver o progresso que fizemos no hóquei em nosso país ao longo da minha carreira. Estou honrado em liderar nossos melhores jogadores e estou ansioso pelo desafio que temos pela frente.”

Sullivan, 56 anos, já treinou o Boston Bruins durante sua longa carreira que começou no início dos anos 2000. Ele está no Pittsburgh desde que foi promovido como substituto no meio da temporada em 2015-16. Como jogador, ele representou os EUA no mundial de juniores em 1988 e no campeonato mundial em 1997.

“Mike Sullivan não é apenas um grande treinador, mas também alguém que tem uma forte paixão pelo hóquei americano”, disse o diretor executivo do USA Hockey, Pat Kelleher. “Ele é um líder de classe mundial e tem sido uma parte importante do hóquei em nosso país há muito tempo”.