Mike Tyson avisa Jake Paul que ele lutará por sua vida; Paulo responde

Mike Tyson pode ter 57 anos, mas ainda consegue comandar uma sala apenas proferindo algumas palavras assustadoras.

O homem que uma vez proclamou “Vou arrancar seu coração” não foi tão longe na coletiva de imprensa inicial de segunda-feira para sua luta em 20 de julho contra Jake Paul, mas o tom ameaçador ainda estava lá. Bastante moderado durante o processo, Tyson admitiu que realmente gosta de Paul como pessoa, mas nada disso importa quando eles começam a se trocar.

“Eu realmente gosto muito de Jake”, disse Tyson na coletiva de imprensa em Nova York. “Mas uma vez que ele está naquele ringue, ele tem que lutar como se sua vida dependesse disso. Porque será.”

Isso provocou mais do que alguns suspiros do público presente, mas Paul não piscou diante do oponente mais experiente com quem lutou durante sua jovem carreira no boxe.

Agora pesando mais de 230 quilos enquanto se prepara para competir como peso pesado pela primeira vez, Paul elogiou Tyson por trabalhar tanto para fazer essa luta acontecer. Na verdade, Paul afirmou que foi Tyson quem solicitou a mudança de uma luta de exibição para uma luta profissional sancionada, de modo que o resultado poderia acabar nos registros profissionais de ambos.

“Ele estava no jogo”, disse Paul. “Acho que ele sempre quis fazer isso. Isso já faz muito tempo. Há anos que nos desafiamos e finalmente conseguimos fazer acontecer, na Netflix, a maior plataforma do mundo. As coisas continuam ficando maiores e melhores.

“Mike queria isso. Mike queria que fosse uma luta profissional. Ele quer a guerra. Eu respeito isso. Eu o respeito por ter aceitado essa luta, por ter se adiantado, por tentar acabar comigo. Porque é isso que todos esses lutadores estão tentando fazer, é acabar com o YouTuber – e se Mike pode fazer isso, então ele é um herói.”

Claro, Tyson abordou sem dúvida a maior preocupação antes da luta com Paul, e isso se resume à sua idade.

No seu auge, Tyson foi um dos boxeadores mais temidos e ferozes da história, um campeão que deixou um rastro de corpos quebrados enquanto avançava pela divisão dos pesos pesados.

Dito isto, a última vitória profissional de Tyson aconteceu em 2003, e ele não detém um título importante desde 1996. Quando colocar os pés no ringue com Paul, Tyson estará a apenas três semanas de comemorar seu 58º aniversário.

Nada disso parece incomodar Tyson, no entanto. Ele respondeu a todos os críticos que diziam que ele estava velho demais para essa luta.

“Acho que as pessoas que disseram isso gostariam de estar aqui”, disse Tyson. “Porque ninguém mais pode fazer isso. Quem mais pode fazer isso? Quem mais pode fechar o mundo esportivo? Ninguém mais pode fazer isso.

“Você tem nós dois e vamos fazer isso. Nós somos amigos. Não há dúvida de que somos amigos. Mas nesse ringue não seremos amigos. Isso é exatamente o que é.”

Para aumentar ainda mais sua preparação, Tyson afirmou que tem ouvido “música fúnebre” na academia enquanto passa por um campo de treinamento rigoroso e meticuloso.

Mesmo que ele não seja o mesmo boxeador de 30 anos atrás, enquanto reinava como campeão, Tyson ainda possui poder para encerrar lutas e espera provar isso contra Paul.

De sua parte, Paul apenas sorriu para seu oponente e prometeu que está pronto para aceitar tudo o que Tyson puder oferecer.

“Eu sei que vou conseguir [take his punches]”, disse Paulo. “Sou um peso pesado nato. Foi para isso que nasci, para subir nessa categoria de peso, e vou mostrar ao Mike quem tem mais força. Porque ele está me subestimando. Acho que todo mundo está me subestimando e acredito que bati mais forte.

“Eu sei que vai ser difícil. Eu sei que terei que lutar contra as adversidades. Eu sei que posso até ir para a tela. Estou com medo, não me interpretem mal, mas não se trata do medo que me impede. Trata-se de entrar nisso mesmo que eu esteja com medo, e é isso que é a verdadeira coragem.”