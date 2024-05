Mike Tyson – Conferência de imprensa de Jake Paul: Tyson promete nocaute no primeiro round enquanto Paul promete chocar o mundo

EUEm uma preparação eletrizante para uma das lutas de boxe mais esperadas do verão, Jake Paul e Mike Tyson se enfrentaram mais uma vez na segunda mão da coletiva de imprensa. Com a tensão elevada e a expectativa aumentando, os dois lutadores fizeram declarações ousadas e se engajaram em golpes verbais que prometem uma luta emocionante.

O clima ficou carregado desde o momento em que os lutadores subiram ao palco. Amanda Serrano, considerada o orgulho de Porto Rico, foi a primeira a ganhar destaque, preparando-se para sua 50ª luta profissional em meio a apitos da multidão. Katie Taylor, que venceu Serrano por decisão há dois anos no Madison Square Garden, foi apresentada em seguida, se preparando para sua 19ª luta consecutiva pelo título.

Jake Paul o seguiu, saudado por um coro de vaias. Fiel à forma, Paul fez o papel de provocador, chamando a multidão de “caipiras idiotas” enquanto eles o cobriam de cantos explícitos. O clima mudou drasticamente quando Mike Tyson subiu ao palco, recebendo uma recepção calorosa e entusiástica, um forte contraste com a de Paul.

Para aumentar a emoção, o anfitrião anunciou que o astro do UFC Darren Till faria sua estreia no boxe contra Julio Cesar Chavez Jr. na eliminatória da luta do dia 20 de julho, prometendo uma escalação eletrizante para o evento.

A coletiva de imprensa passou para o segmento de perguntas e respostas com repórteres e fãs. Perguntaram a Jake Paul como ele planeja se manter motivado, ao que ele respondeu: “Bebendo Celsius”, enquanto Tyson rejeitou bruscamente a pergunta, dizendo: “Não posso responder a essas perguntas estúpidas, estou pronto para lutar”.

Quando questionado sobre como seria a luta contra o “garoto da Disney”, Tyson não se conteve: “Foi bom enquanto durou para Jake. Paul, imperturbável, prometeu: “Você verá muitas fotos disso, Mike”.

Tyson respondeu se Jake Paul poderia se tornar um campeão mundial

Perguntaram a Tyson se ele acredita que Jake Paul poderia se tornar um boxeador campeão mundial. Embora reconhecendo a melhora de Paul, ele afirmou com segurança: “Ele melhorou muito, mas não vai me vencer.” Sobre vender Jerry World, Tyson disse indiferentemente: “Eu nasci para fazer isso, isso não é novidade para mim.”

Tyson também respondeu aos rumores sobre o roteiro da luta, pedindo aos fãs que assistissem à luta para ver por si mesmos. Paul entrou na conversa, juntando-se ao canto da multidão, “F * ck Jake Paul”, e chamou a multidão de “burra” por pensar que a luta estava planejada.

Amanda Serrano compartilhou seus sentimentos sobre a luta, admitindo que fica nervosa antes de cada luta, mas enfatizou sua vontade de se divertir. Ambos os lutadores foram questionados sobre sua confiança antes da luta. Tyson perguntou retoricamente: “Imagine-me perdendo para ele?” Paul respondeu: “Você verá muitas fotos disso, Mike”.

Quando questionado sobre sua idade e se era velho demais para lutar, Tyson respondeu com desdém: “Quem está dizendo isso? Não ouço ninguém dizendo isso. Diga-me quem?” O repórter optou por não responder, deixando o desafio de Tyson no ar.

À medida que a conferência se aproximava do fim, os lutadores não deixaram dúvidas sobre a sua prontidão e determinação. Quando questionado sobre qual round ele planeja nocautear Jake Paul, Tyson declarou com segurança: “No primeiro round, o primeiro soco”.

Jake Paul concluiu com uma declaração sobre sua preparação mental: “Trabalhar na academia e colocar meu corpo nas trincheiras me deixa pronto para isso. Mal posso esperar.”

O palco está montado para um confronto inesquecível entre a lenda experiente e o ousado novato. À medida que o confronto de verão se aproxima, os fãs aguardam ansiosamente quem sairá vencedor nesta batalha de eras.