Mike Tyson confessa pela primeira vez após reconhecer sua verdadeira condição para lutar contra Jake Paul: “Meu corpo é uma merda”

TOs dias continuam a diminuir até que o Ferro Mike Tyson faz seu aguardado, mas controverso, retorno ao ringue de boxe para enfrentar o ainda mais controverso Jake Paulo em 20 de julho, mas o homem de 58 anos fez uma admissão emocionada sobre a passagem do tempo no corpo, dizendo que não era o que era.

Tyson ganhou a reputação de ser um lutador rápido, esquivando-se, balançando e balançando ao longo de sua carreira profissional, com excepcional poder de nocaute, o que significa que ele teve uma ascensão meteórica ao topo do jogo e agora está sentado na mesma mesa que lendas como Maomé Ali ou Joe Frazier.

Então, como ele irá se comportar quando enfrentar Pauloque é um boxeador em ascensão no início de sua jornada profissional? TysonProvavelmente não espera um desempenho ao estilo dos anos 1990, agora a apenas sete anos de se tornar um veterano jurídico.

‘Meu corpo está uma merda agora. Estou dolorido’ Tyson disse à mídia. Mas quando lhe perguntaram se era apenas jogo e engano, ele respondeu: “Eu gostaria”.

Tyson está preocupado com a luta?

Houve uma onda de diálogo em torno da luta, que será exibida pela Netflix em 20 de julho no AT&T Stadium em Arlington, Texas, casa do time da NFL. Dallas Cowboys pois muitos estão preocupados com o impacto potencial sobre Tyson.

Agora com 58 anos, ele está suscetível a uma série de problemas de saúde graves, como problemas cardíacos, hemorragias cerebrais internas e problemas como demência ou Alzheimer, caso receba muitos castigos dentro do ringue de boxe.

Nomes como Derek Chisora ​​​​e Deontay Wildersendo este último o próprio ex-campeão do WBC, classificou a luta como uma farsa e até mesmo o órgão sancionador exigiu rounds mais curtos, menos rounds e luvas mais pesadas para proteger os lutadores.

Mas Tyson não está preocupado e afirmou que aqueles que o criticam, e Paulo estão simplesmente com inveja da escala de interesse nesta luta e do dinheiro envolvido.

“Acho que as pessoas que dizem isso gostariam de estar aqui” Tyson adicionado à imprensa. “Porque ninguém mais pode fazer isso. Ninguém mais pode fechar o mundo do esporte.

“Parece que vai ser muito divertido, então talvez façamos isso de novo. Jake primeiro. Somos amigos, não há dúvida. Mas no ringue não seremos amigos.

“Eu realmente gosto Jake mas ele terá que lutar como se sua vida estivesse em risco, porque está.”