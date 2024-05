Mike Tyson critica o repórter que o chamou de ‘Gimmick’ no presser de luta de Jake Paul

DDurante a coletiva de imprensa para a próxima luta entre Mike Tyson e Jake Paul, as tensões aumentaram à medida que Tyson reagiu fortemente à pergunta de um repórter sobre sua idade.

O evento, realizado em Dallas, Texasmarcou a segunda parada de sua turnê de imprensa para a tão aguardada luta marcada para 20 de julho.

Jake Paul mostra novo corpo de peso pesado para a luta de Mike Tyson depois de adicionar 30 quilosParker Johnson

Tyson, irritado com comentário ‘truque’

Em resposta a perguntas sobre a autenticidade da luta Tyson negou veementemente qualquer natureza roteirizada do evento, enfatizando sua determinação em nocautear Paulo e silenciar os que duvidam.

No entanto, uma pergunta específica de um repórter tocou num nervo.

O repórter questionou Paul’s decisão de lutar contra o que ele chamou de “truque de 58 anos” provocando uma troca acalorada.

Tysonvisivelmente irritado com o comentário, exigiu esclarecimentos, perguntando, “Do que você acabou de me ligar?”

“A idade não é um determinante de força, vontade ou habilidade. É uma questão de caráter e convicção”, Tyson comentou mais tarde.

A tensão entre Tyson e o repórter aumentou antes de finalmente diminuir como Tyson manteve sua intensidade.

O retorno de Tyson aos ringues ainda marcado pelo ceticismo



Apesar do confronto, Tyson e Paul conseguiram um confronto final antes de retornarem aos seus respectivos campos de treinamento em preparação para o próximo confronto, que será transmitido em Netflix.

O legado de Mike Tyson no mundo do boxe é indiscutível, com seu estilo feroz e atitude intransigente cativando o público durante décadas.

Aos 57 anos, Tyson O retorno aos ringues foi recebido com entusiasmo e ceticismo, mas sua determinação em desafiar as limitações relacionadas à idade permanece inabalável.

Em resposta às críticas sobre sua idade Tyson enfatizou que força, força de vontade e habilidade transcendem acima de tudo.

“A experiência é o maior professor, é um bem que não se pode comprar, apenas se ganha”Tyson disse em seus comentários finais, lembrando aos críticos que ele é mais do que capaz de entregar na noite da luta.