Mike Tyson dá previsão para a luta Tyson Fury x Oleksandr Usyk e faz uma afirmação ousada

CEstamos a apenas alguns dias de uma das lutas de pesos pesados ​​mais importantes da história recente do boxe. No sábado, em Riad, Fúria de Tyson e Oleksandr Usyk irão de igual para igual para decidir quem será coroado o rei indiscutível da divisão.

A competição deverá ser extremamente acirrada. As probabilidades de apostas mostraram isso. Fúria é atualmente um favorito muito ligeiro e suas chances caíram modestamente nas últimas semanas.

Enquanto os fãs analisam a luta, uma lenda do boxe apareceu para dar sua opinião sobre a luta. Mike Tyson está apoiando Fury para vencer.

Vai ser uma luta interessante. Estou indo em direção ao Tyson Fury porque acho que ele só vai dominá-lo. Ele vai alcançá-lo e dominá-lo. Eu tenho que ir com Fury. Acho que ele é o melhor lutador do mundo, principalmente no peso pesado.

LutaHype