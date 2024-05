Mike Tyson e Jake Paul: Eu vi você sem camisa e você está gordo e flácido, você não pode me machucar

Jake Paulo prometeu que será o último boxeador a colocar o lendário Mike Tyson dormir, referindo-se à luta que acontecerá no próximo dia 20 de julho, no AT&T Stadium, em Arlington (Texas, EUA).

“Prometo às pessoas que no próximo dia 20 de julho colocarei Mike para dormir. Ele sentirá todo o meu poder e no final serei o homem que fez Tyson dormir pela última vez. ”, alertou Paul em entrevista coletiva onde os dois lutadores se prepararam para a luta.

Foi a segunda aparição dos boxeadores na mídia nesta semana para divulgar a luta, que está marcada para oito rounds de dois minutos cada.

A carreira de Jake Paul no boxe

Em seu curta boxe carreira Paul, 27, tem nove vitórias, seis por nocaute e uma derrota; um recorde que é ofuscado pelo da lenda dos pesos pesados Mike Tysonque aos 57 anos soma 50 vitórias, 44 por nocaute e apenas seis derrotas.

Mike Tyson para Jake Paul: Você não pode me machucar

‘Iron’ Mike, que nas redes sociais mostra constantemente a ótima forma física que mantém, respondeu à bravata do YouTuber com contundência.

“É só acender o fogo e você verá, vou acabar com você, Paul. Você diz que está no seu melhor; deveria ser magro, mas vejo que você está gordo, vi você com sua camisa fora; você é gordo e flácido. Você não pode me machucar”, enfatizou Tyson, que completará 58 anos no próximo dia 30 de junho.

Na tentativa de provocar TysonPaul o lembrou de sua derrota em 1990 para Douglas Bustero primeiro da carreira do então campeão dos pesos pesados.

“Buster era gordo e eu estou melhor. Vou acabar com você mais rápido do que ele e você se lembrará disso para sempre. Você me iniciou, Mike, eu te amo por isso, eu te amo como um filho para um pai, mas Eu tenho que colocar você na disciplina. Você está caindo, velho”, concluiu. Jake Paulo.

Cara a cara, Paulo ficou em guarda contra Tysonque mal prestou atenção nele e nem sequer sustentou seu olhar, enquanto o YouTuber não tirou os olhos dele.

Os organizadores e a plataforma de streaming, por meio da qual a luta será transmitida, esperam que ela bata o recorde de luta mais acompanhada da história, com mais de 270 milhões de visualizações.