Mike Tyson zomba do ‘gordo’ Jake Paul e afirma que só nocauteou ‘criancinhas’

Mike Tyson pode ser quase 30 anos mais velho que Jake Paul, mas com essa experiência vem um pouco de sabedoria quando se trata de jogo de luta – e isso inclui falar mal.

Poucos dias depois de um encontro bastante tranquilo entre os lutadores que se enfrentaram no ringue no dia 20 de julho, Tyson e Paul se reuniram novamente para uma segunda coletiva de imprensa na quinta-feira e esta contou com muito mais animosidade. Em vez de se abraçarem e elogiarem um ao outro, Tyson deu o primeiro tiro ao notar o quão grande Paul se tornou em sua preparação para lutar no peso pesado.

Bem, Tyson realmente questionou quanto trabalho Paul tem feito, pelo menos a julgar pelo seu tamanho.

“Não sei se ele está no auge. Ele é gordo”, disse Tyson com uma multidão barulhenta torcendo por ele. “Ele deveria ser magro e mau. Ele é gordo e descolado. Outro dia o vi sem camisa, ele é gordo. Você já começou a treinar?

Paul, que realmente encorajou a multidão a falar “F * ck Jake Paul” com ele várias vezes durante a coletiva de imprensa, respondeu com um lembrete da primeira derrota profissional de Tyson e, sem dúvida, uma das maiores surpresas da história do esporte.

“Buster Douglas era gordo, certo?” Paulo gritou. “Vou acabar com você mais rápido do que ele.”

Não houve raiva na voz de Tyson quando ele respondeu, mas sim uma risada e uma risada porque Paul realmente se comparou a um ex-campeão de boxe.

“Eu sei, mas você não é nenhum Buster Douglas”, disse Tyson.

As idas e vindas continuaram com uma ovação constante e forte do público presente, com Tyson animando a multidão com cada resposta.

A certa altura, o ex-rei indiscutível dos pesos pesados ​​questionou as referências ao poder de Paul depois que ele destruiu seus dois últimos oponentes no primeiro round. Tão rápido quanto Paul nocauteou nessas lutas, Tyson não pareceu muito impressionado.

Na verdade, Tyson recitou vários nomes do passado de Paul que ele não completou, mas nenhum deles tem seu tamanho, poder ou pedigree.

“Ele não conseguia nem nocautear [Nate] Diaz”, disse Tyson. “[Nate] Diaz pesa 40 libras. Ele vai me nocautear? Anderson Silva, ele não conseguiu nocautear nem os baixinhos? Como ele vai me nocautear?

“Quem ele nocauteou? Filhinhos. Ele nunca nocauteou um homem de verdade, vamos lá. Ele não nocauteou Tommy Fury. Eu vou foder com Jake. Como vou perder se ele não conseguiu vencer Tommy Fury?”

Respondendo a esse desafio, Paul não deu desculpas ou negações sobre suas lutas passadas, onde não conseguiu derrotar seus oponentes, mas prometeu que não seria o caso quando ele colocasse os pés no ringue com Tyson.

“Olha, ele está certo. Não posso ficar aqui e dizer que fiz essas coisas, mas o que prometo às pessoas no dia 20 de julho é que Mike será adormecido e sentirá meu poder”, disse Paul. “Serei considerado o homem que fez Tyson dormir pela última vez.”

Embora Tyson tenha sido muito mais vocal desta vez, Paul preparou algumas falas em resposta, embora seja seguro dizer que ele não abordou o público tanto quanto seu oponente.

“Eu respeito Mike, ele é uma lenda”, gritou Paul. “Mas está na hora, é a minha hora agora. Há uma razão pela qual eu faço aniversário no mesmo dia que Cus D’Amato, porque vou te ensinar a foder boxe, Mike.

Invocar o falecido treinador de Tyson não o irritou como Paul certamente esperava, mas fez o outrora “homem mais malvado do planeta” rir novamente.

“Não consigo nem ficar bravo com esse cara”, disse Tyson. “Porque todo mundo sabe que esse cara está falando besteira.”