Milhares pedem a saída de Harrison Butker do Chiefs: Andy Reid e Patrick Mahomes vão dar um chute nele?

A Petição da Change.org pedindo a liberação de Chefes chutador Harrison Butker da equipe e da NFL ganhou força significativa após seu polêmico discurso de formatura em uma faculdade particular no Kansas. Açougueiroum católico devoto, fez um discurso no Benedictine College em Atchison, Kansas, no fim de semana passado.

No seu discurso, felicitou as licenciadas e sugeriu que muitas delas poderiam estar mais entusiasmadas em casar, ter filhos e tornarem-se mães que ficam em casa, em vez de prosseguirem as suas carreiras.

Adicionalmente, Açougueiro criticou o mês do Orgulho, um período chave para o movimento pelos direitos LGBTQ+, e mirou Presidente Joe Bidenposição do governo sobre o aborto.

A petição se tornou viral

O jogador de 28 anos, que ganhou três Super Bowls com o Chefes, agora enfrenta reação negativa por seus comentários. A petição exigindo sua remoção reuniu mais de 70 mil assinaturas, um aumento significativo em relação às 30 mil da noite de quarta-feira.

Só na quarta-feira, mais de 25 mil pessoas assinaram a petição, que pretende atingir 50 mil assinaturas.

“As observações prejudiciais feitas por Harrison Butker, chutador do Kansas City Chiefsdurante seu discurso de formatura no Colégio Beneditino eram inaceitáveis”, diz a petição.

“Os seus comentários foram sexistas, homofóbicos, anti-trans, anti-aborto e racistas. Estas observações desumanizantes contra indivíduos LGBTQ+, os ataques ao direito ao aborto e a discriminação racial perpetuam a divisão e minam os direitos humanos.

“Estes comentários reforçam estereótipos prejudiciais que ameaçam o progresso social. Eles criam um ambiente tóxico que dificulta os nossos esforços colectivos em prol da igualdade, diversidade e inclusão na sociedade. É inaceitável que uma figura pública deste tipo utilize a sua plataforma para promover o dano em vez da unidade.

“É importante notar que estes tipos de atitudes discriminatórias contribuem significativamente para questões sociais, como os crimes de ódio, que têm aumentado nos últimos anos (fonte: Estatísticas de Crimes de Ódio do FBI). Além disso, podem levar ao aumento de problemas de saúde mental entre os alvos. comunidades (fonte: American Psychological Association).

“Exigimos responsabilização das nossas figuras desportivas, que devem ser modelos que promovam o respeito por todas as pessoas, independentemente da sua raça, identidade de género ou orientação sexual. Apelamos à Administração do Kansas City Chiefs demitirá Harrison Butker imediatamente por sua conduta inadequada.

“Por favor, assine esta petição se você está conosco contra a discriminação e acredita na promoção de uma sociedade inclusiva onde todos sejam tratados com dignidade e respeito”.

Selecionado na sétima rodada do Draft da NFL 2017 pela Georgia Tech Açougueiro se estabeleceu como um dos melhores chutadores da liga.