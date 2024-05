Missed Fists: Fighter esmaga seu oponente com um nocaute monstruoso com a mão direita

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

O lado feminino do MMA nos abençoou com alguns destaques incríveis ao longo dos anos, muitas vezes na forma de batalhas dramáticas de ida e volta, como Zhang Weili x Joanna Jedrzejczyk, Alexa Grasso x Valentina Shevchenko 1 e 2, e Xiong Jing Nan x Angela Lee, sem mencionar o ocasional final de campeonato chocante (Holly Holm e Julianna Peña, vemos vocês!).

O que é menos comum é ver uma lutadora comemorar um nocaute com um só golpe, mas algo está no ar em 2024 porque as mulheres deram algumas das pancadas mais inacreditáveis ​​do ano. Desde a enxurrada de Tina Black para conquistar o título até Eun Bi Cho reivindicando a alma de seu oponente até Tatiane Aguiar fazendo um remake tiro por golpe do infame chute frontal de Anderson Silva, tem sido um ano marcante para nocautes no MMA feminino.

E eles não terminaram.

Leidiane Fernandes vs. Djulia Ariana

Lincon Santos vs. Renildo Monteiro

Vinícius Pires vs. Marlon Basílio

Marcelo Marques vs. Gustavo Henrique

Talisson Teixeira vs. Matheus Fonseca



Pare-me se você já ouviu isso antes: Legacy Fighting Alliance faz um show no Rio de Janeiro e os corpos começam a cair.

A mais recente lutadora a lançar seu nome na corrida de Melhor Nocaute Feminino do Ano? Leidiane Fernandes.

Faltando pouco mais de um minuto para o fim do primeiro round da luta do peso galo, Fernandes percebeu que os chutes de Djulia Ariana não estavam fazendo nada com ela e ela deu um passo à frente e acertou primeiro no rosto de Ariana. Luzes instantâneas apagadas com os membros de Ariana abertos em todas as direções e Fernandes rugindo sobre ela, é bastante visual.

Com um robusto 1,70 metro, Fernandes competiu entre 125 e 145, então não ficarei muito animado com a possibilidade de a divisão peso galo feminino ter uma perspectiva em mãos, mas podemos ter esperança.

Os pesos-mosca Lincon Santos e Renildo Monteiro trouxeram toda a pressão para o Rio, brutalizando-se por quase 15 minutos antes de Santos marcar uma buzina improvável.

Estou muito impressionado que o árbitro João Claudio Soares nem sequer se encolheu quando Monteiro levou uma surra na chaleira no segundo round. Posso pensar em pelo menos meia dúzia de árbitros que vemos regularmente no UFC que teriam pelo menos saltado para veja mais de perto a ação. Soares apenas entra lá sem pressa e diz: “Droga, isso está ficando bom!”

Quanto à finalização, quem sabe o que levou o Santos a dar aquele chute de última hora, mas podemos agradecer por ele ter feito isso.

Vinicius Pires marcou o primeiro nocaute da carreira na LFA 183 e comemorou como se já tivesse estado lá.

Aquele uppercut estava certo e deveria ser bom para o 9-1 (1 NC) Pires finalmente finalizar por meio de golpes.

Peso leve Marcelo Marques se manteve fiel à boa forma, conseguindo a segunda finalização seguida no primeiro round com um lindo armlock de Gustavo Henrique.

Faça 10 a 0 agora para Marques, uma aposta certa para receber uma convocação da Contender Series em um futuro próximo.

Bem ao lado dele naquela fila? O peso pesado Talisson Teixeira.

Com apenas 24 anos, Teixeira não deve ter pressa em dar o salto para um espetáculo maior, mas seis vitórias e seis finalizações vão chamar muita atenção. Teixeira, de 1,80m, ainda nem viu um segundo round, embora isso seja provável porque ele ainda não enfrentou um teste significativo desde sua estreia em 2021.

Não me chocaria ver Teixeira ser convocado de algum lugar, porque sabemos o quanto as promoções amam seus pesos pesados.

LFA 183 está disponível para repetição no UFC Fight Pass.

Oliver Schmid x Dane Edge

Sean Gauci x Nobuyoshi Nakatsukasa

Raymart Quintana vs. Diamante de Sangue



Em um evento da HEX Fight Series em Auckland, Nova Zelândia, Oliver Schmid nos deu uma finalização única, não apenas girando e vencendo, mas contra-girar e vencer.

Schmid ziguezagueou e de alguma forma pegou Dane Edge com um backfist perfeito. Este foi o equivalente no MMA daquele Magic Johnson “hee hee” grampo. Edge provavelmente ainda não sabe qual é o caminho agora.

O nome Sean Gauci parece familiar? Talvez, se você prestou muita atenção aos primeiros dias da carreira de Steve Erceg, já que Gauci é o único vermelho em seu histórico. Enquanto Erceg era a atração principal do UFC 301 no Brasil no fim de semana passado, Gauci continua se destacando no cenário regional. Ele nocauteou Nobuyoshi Nakatsukasa e conquistou sua sexta vitória consecutiva.

Falando em nomes do UFC, o lutador do City Kickboxing Blood Diamond marcou sua primeira luta desde que se separou da promoção. Gostaria de dizer que ele retornou triunfante à Nova Zelândia. Mas isso seria uma mentira.

Raymart Quintana continuou golpeando a mão direita até encontrar um gancho que deixou Diamond sem sentidos. São quatro vitórias consecutivas para Quintana, enquanto Diamond ainda busca sua primeira vitória desde 2020 após 0-3 no UFC.

Jayden Martin x Christian Tremayne

Vimos ótimas rebatidas de chão esta semana, com o chute Hail Mary de Lincon Santos e Sean Gauci coroando sua vitória com socos pesados, mas nunca se esqueça do quão perigoso seu oponente pode ser nas costas.

Caso em questão:

Christian Tremayne estava em boa posição para causar algum dano ali, mas se deixou aberto a um chute para cima e Jayden Martin aproveitou com um calcanhar na lateral da cabeça de Tremayne. Suponho que aquele chute pode ter fraturado um orbital, porque Tremayne não estava apenas abalado, ele parecia estar com uma dor extraordinária.

Battlefield Fight League 80 de Vancouver, British Columbia, está disponível para replay no UFC Fight Pass.

Senbati Tasitanbieke x Zhou Nianle

Não tenho certeza do que leva um homem a lançar uma joelhada saltitante de perto com seu oponente caindo sobre ele, mas, novamente, não sou um lutador.

Senbati Tasitanbieke é, no entanto.

Em um evento de Jue Cheng King em Shanxi, China, Tasitanbieke levantou-se destemidamente, pegou Zhou Nianle com uma joelhada e depois o derrubou com um par de fenos absolutos. Esta foi a estreia profissional de Tasitanbieke, então vou registrar esta sequência final pouco ortodoxa como “exuberância juvenil”.

Patrick Ocheme vs. Glody Kanzeko

Zaakir Badat vs. Jailson Sousa

Vince Bembe x Adrian Sanchez



Porém, neste próximo clipe de KO, vou precisar de ajuda para descrever.

Então, o chute na cabeça de Patrich Ocheme primeiro envia Glody Kanzeko em duas direções diferentes, então Kanzeko se levanta rapidamente, quase comendo uma joelhada, mas é derrubado de qualquer maneira quando Ocheme o empurra para baixo com o pé, e então Ocheme acerta alguns punhos de martelo indefesos para finalizar a luta?

Próximo passo: Lucro???

Se você quiser falar sobre os tipos de acabamentos que só verá no cenário regional, o de Ocheme é a Prova A.

Não há nada de confuso na finalização da luta principal, que viu Zaakir Badat conquistar o título vago dos meio-médios após descarregar sobre Jailson Sousa.

Badat mostrou um kickboxing afiado para definir a finalização, começando com um contra-ataque de esquerda e seguindo com uma série de socos certeiros. Instintos fantásticos.

Quanto ao Vince Bembre, bem, ele pulou toda a parte de configuração e foi direto para a detonação.

Em 10 lutas profissionais, Adrian Sanchez nunca foi nocauteado, então com certeza vai se lembrar da primeira. Risque isso, ele quase definitivamente não o fará. Matua direto.

Os eventos do Extreme Fighting Championship Worldwide estão disponíveis para repetição por meio de assinatura da EFCWorldwide TV.

Se você souber de uma luta ou evento recente que você acha que pode ter sido esquecido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no X – @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.