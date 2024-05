Missed Fists: lutador acerta apenas um soco e nocauteia em 11 segundos

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Mantendo a introdução curta para se adequar ao tema desta semana: Lutadores com pressa para entrar na jaula e sair!

Shad Walters vs. Nicholas Gjelaj

Shad Walters, 29 anos, fez sua estreia profissional em outubro passado e vem lutando como um homem recuperando o tempo perdido. Suas duas primeiras lutas terminaram na distância e ele registrou um novo recorde pessoal no LFA 182 em Sioux Falls, SD, no fim de semana passado, precisando de apenas 11 segundos para fumar Nicholas Gjelaj.

Além de um chute na perna, aquele pistão na mão esquerda foi o único golpe que Walters deu na luta. E é o único que ele precisava, aparentemente.

Walters merece algum brilho por essa finalização, principalmente porque foi muito ofuscado por Kendra McIntyre chutando a alma de Katarina Legorreta naquela mesma noite. Definitivamente dê uma olhada se você ainda não viu.

Antes de chegarmos aos nocautes mais rápidos e furiosos (acredite, são muitos), vamos mostrar algum respeito pela arte suave do jiu-jitsu. James Martin trabalhou metodicamente até chegar ao triângulo, nunca deixando M, A, Yah II libertar a mão ou criar qualquer separação.

Essa é aquela “areia movediça humana” de que você sempre ouve falar.

LFA 182 está disponível para repetição no UFC Fight Pass.

Harrison Josiah x Hugo Suarez

Em um evento do The Way of Warrior FC em Alicante, na Espanha, o amador Harrison Josiah não conseguiu vencer os 11 segundos, mas não foi por falta de tentativa.

Harrison Josiah conseguiu um nocaute tremendo ontem em uma luta amadora. Ele fez isso para Hugo Suárez aos 12 segundos de luta. Hugo conseguiu se recuperar bem, mas demorou vários minutos até conseguir sair do octógono com ajuda. nocaute feio. #WOWCostablanca2 pic.twitter.com/fO9VOpMtfV -Pelunaton (@pelunaton) 28 de abril de 2024

Crédito para seu oponente Hugo Suarez, que suponho que se ofereceu para ver quantos socos desprotegidos uma cabeça humana pode aguentar até que o corpo seja forçado a apertar o botão de soneca.

Lasha Abramishvili vs. Cerivan Souza

Mas, novamente, quem precisa de todos esses socos quando um bom golpe resolve?

É Lasha Abramishvili esperando pacientemente até que Cerivan Souza deixe uma abertura em sua defesa tão ampla quanto o Potomac. A configuração de Abramishvili para seu golpe de nocaute foi ainda mais sutil que a de Walters, nada mais do que alguns passos de avanço e contrações de ombro, e então BAM. Coisas lindas para o novo campeão dos penas.

O Cage MMA 4 está disponível para replay gratuito no YouTube.

Roque Júnior vs. Lucas Natan

Na Bahia, Brasil, mais ouro estava em jogo quando Roque Junior lutou contra Lukas Natan pelo título vago do peso mosca do Demo Fight.

Pare-me se você já ouviu isso antes: um tiro, no dinheiro, acabou.

Ao contrário das entradas anteriores desta semana, Junior não terminou esta em segundos, mas sim a sua finalização foi do tipo buzzer-beater. Para citar uma lenda, não importa se você ganha por um centímetro ou por um quilômetro: vencer é vencer.

Demo Fight 19 está disponível para reprodução gratuita no YouTube.

Dennis Franberg x Josef Al-Zubeidy

Não temos um intervalo exato para o que Dennis Franberg fez neste evento Allstars Fight Night, mas dizer que essa luta terminou às pressas seria um eufemismo.

Naquela que foi a estreia profissional de ambos os lutadores, Franberg demoliu Josef Al-Zubeidy com a mão direita. Assista novamente e vá quadro a quadro. Franberg não apenas não está olhando para Al-Zubeidy quando o soco realmente acerta, mas também parece se conectar ao redor da lateral da mandíbula, em oposição ao queixo ou à têmpora, áreas que normalmente associamos a golpes de nocaute. Parecia que o soco de Franberg teve o impacto de um chute na cabeça.

Ryohei Kurosawa x Takafumi Ato

Em um evento do Pancrase em Tóquio, Ryohei Kurosawa não mostrou piedade ao aproveitar um golpe devastador no corpo para deixar Takafumi Ato esmagado contra a jaula.

Vimos lutadores hesitarem um segundo depois de atordoarem seus oponentes com um golpe corporal, apenas para avaliar a situação. Não Kurosawa. Apenas uma corda completa e então ele se lançou para as cercas. Funcionou muito bem!

Samuel Dias vs. Max Alves

Jhonata Silva vs. Derley Xuxa



Com o UFC 301 no Rio neste fim de semana, é justo conferirmos um show do Shooto Brasil que aconteceu na cidade na quinta-feira.

Apropriadamente, Samuel Dias recebeu o memorando de que finalizações no primeiro round estão na ordem do dia e colocou Max Alves de costas com um gancho de direita.

E lembra daquela coisa de tiro no corpo que eu estava falando antes? Aqui está Jhonata Silva com um nocaute clássico.

Veja, às vezes o cara já está pronto. Não há necessidade de arrancar a cabeça de um homem, Kurosawa!

Se você souber de uma luta ou evento recente que você acha que pode ter sido esquecido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no X – @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.